京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間限定で、紫陽花と梅雨の美しさをテーマにした「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」をNazuna 京都 東本願寺にて開催いたします。





本イベントは、梅雨の時期にしか味わえない「湿度と光がつくる美しさ」をテーマに、紫陽花のアフタヌーンティーをウェルカムスイーツとしてご提供するものです。観光として消費される京都ではなく、滞在することで感じる「余白のある京都」をお客様に体験していただくために企画しました。





紫陽花のアフタヌーンティー





■ 湿度と光がつくる、紫陽花のウェルカムスイーツ

チェックイン時、紫陽花に彩られたラウンジにて、ウェルカムスイーツをご提供しています。雨の日にこそその美しさが引き出される紫陽花のように、空間ごと梅雨の情景に包まれた中で、ゆっくりと時間をお過ごしいただけます。





・紫陽花をイメージしたゼリー(ガラス器・お猪口でご提供)

・京都の老舗和菓子店 京菓子司 金谷正廣 に特別オーダーした紫陽花の生菓子

(Nazunaオリジナル琅珀糖も手がける菓子司による、本企画限定仕様)





梅雨限定のウェルカムスイーツ





■ 滞在する人だけが知る、雨の京都

東本願寺という「人が訪れることで意味を持つ場所」、町家を支える「大工の仕事」、そして雨によって美しさが引き出される「紫陽花」。

これらはすべて、自ら主張するのではなく、環境や人によって価値が完成する「受け身の美」という共通点を持ちます。訪れたお客様が、その場の一部となることで体験が完成する―そんな空間を目指しています。









■イベント概要

イベント名： 雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー

期間 ： 2026年6月1日(月)～6月30日(火) ※梅雨期間限定

内容 ： ウェルカムスイーツとして紫陽花のアフタヌーンティーを提供。

ガラス器・お猟口のゼリー

京菓子司 金谷正廣の生菓子(本企画限定仕様)

対象施設 ： Nazuna 京都 東本願寺









■ 株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/





Nazuna 京都 東本願寺