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日本触媒、中国JV でリチウムイオン電池用電解質LiFSI の製造設備を増設
〜EV・ESS 向け需要拡大への対応強化〜
株式会社日本触媒（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野田和宏、以下「日本触媒」）は、中国の
合弁会社である湖南福邦新材料有限公司（以下「湖南福邦」）において、リチウムイオン電池（以下、LIB）
用電解質LiFSI （リチウムビス（フルオロスルホニル）イミド、商品名：イオネル®）の年産10,000 ト
ンの製造設備を増設することをお知らせします。本投資は、EV(電気自動車)用途に加え、近年需要が拡
大しているESS（電力貯蔵システム）向け電解質の需要増に対応し、LiFSI の供給体制を一層強化するも
のです。
1.背景および投資目的
世界最大のLIB 市場である中国において、EV の高性能化（長寿命化、充電時間の短縮化、低温環境下
の出力向上など）に寄与するLiFSI の需要が急増しており、湖南福邦では、これまでデボトルネック解
消による能力増強（2022 年度 年産1,200 トン。現在、年産2,400 トン）を進めてまいりました。
しかし近年、EV 向けに加え、ESS 用途においても需要の拡大が見込まれており、今後の市場成長に対
応するためには、さらなる供給体制の強化が必要となっております。このため、将来的なLiFSI 需要の
拡大を確実に捉え、成長市場に対する安定供給体制を構築することを目的として、段階的に製造設備増
設を進めてまいります。これにより、2027 年中に年産12,400 トンの供給能力を確立し、中長期的な需
要増に対応するとともに、LiFSI 事業の持続的な成長と競争力の強化を図ってまいります。
2.投資の内容
生産能力：10,000 トン/年
（既存生産能力2,400 トン/年と合わせて、合計12,400 トン/年）
稼働時期 ：2026 年度 3,000 トン/年 商業運転開始
2027 年度 7,000 トン/年 商業運転開始
※上記により、増設分10,000 トン/年の生産能力が段階的に立ち上がる予定
場所： 湖南福邦既存敷地内
資金計画： 湖南福邦の自己資金および借入金による調達
（本件に伴う日本触媒からの追加出資等は行わない予定）
3.湖南福邦の概要
所在地 ： 中華人民共和国湖南省衡陽市（石鼓区）
事業内容： リチウムイオン電池用電解質LiFSI の製造・販売
資本金 ： 17,699.115 万元（払込資本金）
株主 ： 深圳新宙邦科技股份有限公司（Capchem）； 51.19%
日本触媒； 38.00%
豊田通商(上海)有限公司； 5.50%
長沙鑫聯華源新能源合伙企業（湖南福邦幹部社員による持株会）； 5.31%
【関連リリース】
・2022.09.12 中国におけるリチウムイオン電池用電解質リチウム塩製造会社への出資について
https://www.shokubai.co.jp/ja/news/202209125340/
・2023.02.27 『DBJ 環境格付』4 回連続で最高ランク取得
−融資をリチウムイオン電池用電解質イオネルの事業拡大に充当−
https://www.shokubai.co.jp/ja/news/2023022710345/
以上
株式会社日本触媒（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野田和宏、以下「日本触媒」）は、中国の
合弁会社である湖南福邦新材料有限公司（以下「湖南福邦」）において、リチウムイオン電池（以下、LIB）
用電解質LiFSI （リチウムビス（フルオロスルホニル）イミド、商品名：イオネル®）の年産10,000 ト
ンの製造設備を増設することをお知らせします。本投資は、EV(電気自動車)用途に加え、近年需要が拡
のです。
1.背景および投資目的
世界最大のLIB 市場である中国において、EV の高性能化（長寿命化、充電時間の短縮化、低温環境下
の出力向上など）に寄与するLiFSI の需要が急増しており、湖南福邦では、これまでデボトルネック解
消による能力増強（2022 年度 年産1,200 トン。現在、年産2,400 トン）を進めてまいりました。
しかし近年、EV 向けに加え、ESS 用途においても需要の拡大が見込まれており、今後の市場成長に対
応するためには、さらなる供給体制の強化が必要となっております。このため、将来的なLiFSI 需要の
拡大を確実に捉え、成長市場に対する安定供給体制を構築することを目的として、段階的に製造設備増
設を進めてまいります。これにより、2027 年中に年産12,400 トンの供給能力を確立し、中長期的な需
要増に対応するとともに、LiFSI 事業の持続的な成長と競争力の強化を図ってまいります。
2.投資の内容
生産能力：10,000 トン/年
（既存生産能力2,400 トン/年と合わせて、合計12,400 トン/年）
稼働時期 ：2026 年度 3,000 トン/年 商業運転開始
2027 年度 7,000 トン/年 商業運転開始
※上記により、増設分10,000 トン/年の生産能力が段階的に立ち上がる予定
場所： 湖南福邦既存敷地内
資金計画： 湖南福邦の自己資金および借入金による調達
（本件に伴う日本触媒からの追加出資等は行わない予定）
3.湖南福邦の概要
所在地 ： 中華人民共和国湖南省衡陽市（石鼓区）
事業内容： リチウムイオン電池用電解質LiFSI の製造・販売
資本金 ： 17,699.115 万元（払込資本金）
株主 ： 深圳新宙邦科技股份有限公司（Capchem）； 51.19%
日本触媒； 38.00%
豊田通商(上海)有限公司； 5.50%
長沙鑫聯華源新能源合伙企業（湖南福邦幹部社員による持株会）； 5.31%
【関連リリース】
・2022.09.12 中国におけるリチウムイオン電池用電解質リチウム塩製造会社への出資について
https://www.shokubai.co.jp/ja/news/202209125340/
・2023.02.27 『DBJ 環境格付』4 回連続で最高ランク取得
−融資をリチウムイオン電池用電解質イオネルの事業拡大に充当−
https://www.shokubai.co.jp/ja/news/2023022710345/
以上