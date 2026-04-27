ギフト・ノベルティおよび土産品市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、『ギフト・ノベルティおよび土産品市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
ギフト・ノベルティおよび土産品市場：商業を通じたつながりの創出
世界のギフト、ノベルティ、および土産品市場は、小売業界の中でも活気に満ち、感情的価値の高い分野であり、文化的表現、個人的なつながり、観光の交差点に位置しています。パーソナライズされた記念品やユニークなノベルティから高級コレクターズアイテム、旅行の思い出品まで、この市場は誕生日、記念日、祝日、旅行体験といった無形の瞬間を有形の商品へと変換します。2026年時点で、この業界は意味のあるパーソナライズ製品や体験型商品の需要の高まり、さらに世界的な旅行・観光の回復を背景に、安定した持続的成長を遂げています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/192
市場規模と成長動向
ギフト、ノベルティ、および土産品市場は、分析範囲によって異なる側面を持ちながらも、すべての指標が持続的で前向きな成長を示しています。
世界のギフト、ノベルティ、および土産品市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4％で成長し、2035年末までに市場規模は1,349億7,000万米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は1,016億8,000万米ドルでした。
地域別では、ヨーロッパが市場成長の約41％を占め、観光インフラの充実と強い贈答文化により主導しています。2024年には北米が最大の市場シェアを持ち、高い可処分所得と確立された小売ネットワークの恩恵を受けています。一方、アジア太平洋地域は中間層の拡大、観光の増加、電子商取引の急速な普及により、最も高い成長率が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348055/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
ギフト、ノベルティ、土産市場は、多様な製品構成を捉えるためにいくつかの重要な観点で分類できる：
製品タイプ別：この市場には、パーソナライズドギフト（名前、写真、メッセージを入れたカスタム商品）、土産品（旅行の記念品や文化的記念物）、季節装飾品（ホリデー向け商品）、コレクターズアイテム（限定品やテーマ商品）、ホームデコレーション用品が含まれる。ノベルティ商品セグメント（ユニーク、ユーモラス、ポップカルチャー風の商品を含む）は市場を支配しており、2024年に最大の収益シェアを獲得している。
素材別：製品は、テキスタイル（ぬいぐるみ、衣類）、木材（工芸品、記念ボックス）、金属（キーホルダー、オーナメント）、陶器（マグカップ、フィギュア）、プラスチック（大量生産ノベルティ）で製造されている。
流通チャネル別：市場はオフライン小売（ギフトショップ、百貨店、専門店、観光地の土産店）とオンライン小売（ECプラットフォーム、ブランドサイト）に分けられる。現在、オフライン小売が最大の収益シェアを占めており、実際に手に取る体験や即時購入の満足感が重要な要因となっている。一方で、オンライン小売は最も急成長しているチャネルである。
ギフト・ノベルティおよび土産品市場：商業を通じたつながりの創出
世界のギフト、ノベルティ、および土産品市場は、小売業界の中でも活気に満ち、感情的価値の高い分野であり、文化的表現、個人的なつながり、観光の交差点に位置しています。パーソナライズされた記念品やユニークなノベルティから高級コレクターズアイテム、旅行の思い出品まで、この市場は誕生日、記念日、祝日、旅行体験といった無形の瞬間を有形の商品へと変換します。2026年時点で、この業界は意味のあるパーソナライズ製品や体験型商品の需要の高まり、さらに世界的な旅行・観光の回復を背景に、安定した持続的成長を遂げています。
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市場規模と成長動向
ギフト、ノベルティ、および土産品市場は、分析範囲によって異なる側面を持ちながらも、すべての指標が持続的で前向きな成長を示しています。
世界のギフト、ノベルティ、および土産品市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4％で成長し、2035年末までに市場規模は1,349億7,000万米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は1,016億8,000万米ドルでした。
地域別では、ヨーロッパが市場成長の約41％を占め、観光インフラの充実と強い贈答文化により主導しています。2024年には北米が最大の市場シェアを持ち、高い可処分所得と確立された小売ネットワークの恩恵を受けています。一方、アジア太平洋地域は中間層の拡大、観光の増加、電子商取引の急速な普及により、最も高い成長率が見込まれています。
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市場セグメンテーション
ギフト、ノベルティ、土産市場は、多様な製品構成を捉えるためにいくつかの重要な観点で分類できる：
製品タイプ別：この市場には、パーソナライズドギフト（名前、写真、メッセージを入れたカスタム商品）、土産品（旅行の記念品や文化的記念物）、季節装飾品（ホリデー向け商品）、コレクターズアイテム（限定品やテーマ商品）、ホームデコレーション用品が含まれる。ノベルティ商品セグメント（ユニーク、ユーモラス、ポップカルチャー風の商品を含む）は市場を支配しており、2024年に最大の収益シェアを獲得している。
素材別：製品は、テキスタイル（ぬいぐるみ、衣類）、木材（工芸品、記念ボックス）、金属（キーホルダー、オーナメント）、陶器（マグカップ、フィギュア）、プラスチック（大量生産ノベルティ）で製造されている。
流通チャネル別：市場はオフライン小売（ギフトショップ、百貨店、専門店、観光地の土産店）とオンライン小売（ECプラットフォーム、ブランドサイト）に分けられる。現在、オフライン小売が最大の収益シェアを占めており、実際に手に取る体験や即時購入の満足感が重要な要因となっている。一方で、オンライン小売は最も急成長しているチャネルである。