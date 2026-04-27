砂田 愛梨さん（ソプラノ） 第4回「野島賞」 受賞のお知らせ

東京音楽大学 （東京都目黒区 学長 野平一郎） は、音楽界に偉大な功績を残した演奏家であり、指導者としても数多くの著名なピアニストを育てた東京音楽大学前学長・故野島稔教授の名を冠した賞を2023年に創設しました。この賞は、本学の大学・大学院・付属高校在学生および35歳以下の本学卒業・修了生のうち、国内外の学術研究活動または演奏活動において顕著な業績を挙げ、かつ本学の名誉を高めた方に贈られます。2023年（第1回）「野島賞」は藤田真央さんに、2024年（第2回）は辻井伸行さんに、 2025年（第3回）は前田妃奈さんに贈られました。

この度、第4回の受賞者が砂田愛梨さんに決定しましたので、授与式の日程と併せてお知らせいたします。なお、一般来場者は先着100名様までご入場いただけますので、開場時間に合わせてお越しください（入場無料、申込み不要）。

受賞者

氏 名： 砂田 愛梨 （東京音楽⼤学院修士課程 声楽専攻 オペラ研究領域 修了 ）

野島賞授与式

■日 時：2026年5月25日（月）17：30～ （17：00開場）

■会 場：東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス TCMホール

■一般入場：当日先着100名様（入場無料・申込不要）

■式次第：（予定）

（1） 開式のことば

（2） 学長挨拶

（3） 表彰状・メダル授与

（4） 副賞授与

（5） 受賞者謝辞

（6） 受賞者演奏

（7） 受賞者から後輩へのメッセージ

（8） 閉式のことば

砂田愛梨 プロフィール

東京音楽大学付属高等学校卒業、東京音楽大学卒業及び同大学院修了。新国立劇場オペラ研修所修了。在籍中ANAスカラシップによりミラノ・スカラ座アカデミー、バイエルン州立歌劇場オペラ研修所にて研修。文化庁新進芸術家海外研修員、五島記念文化賞オペラ新人賞。

2025年、第94回日本音楽コンクール第1位及び岩谷賞、増沢賞、INPEX賞、第23回東京音楽コンクール第2位及び聴衆賞を受賞。

そのほか、イタリア・サロンノ開催第4回ジュディッタ・パスタ国際声楽コンクール第2位、S.リチートラ国際声楽コンクール第2位、M.オリヴェーロ国際声楽コンクール及びKoliqi賞国際コンクール第3位、F.リッチ国際コンクール特別賞、イタリア声楽コンコルソミラノ大賞第1位、日伊声楽コンコルソ第3位及び最優秀歌曲賞など受賞多数。イタリアのサッサリ市立歌劇場『ドン・パスクアーレ』ノリーナでデビュー後、コゼンツァ市立劇場、ミラノ・カルカノ劇場、ブスト・アルシツィオ市劇場、サルザーナ・オペラ・フェスティバル等で『ドン・パスクワーレ』ノリーナ、『リゴレット』ジルダ、『椿姫』ヴィオレッタ、『ラ・ボエーム』ムゼッタなど、イタリアの様々なプロダクションに出演を続ける。

また日本では、日生劇場『連隊の娘』マリー、新国立劇場『ジャンニ・スキッキ』ラウレッタ、高崎芸術劇場『カルメン』フラスキータ、藤沢市民オペラ『ランスへの旅』コルテーゼ夫人で出演したほか、コンサートソリストとしてN響、都響、日本フィル、東響、群響、大響などとも共演。

今後は、新国立劇場『ウェルテル』ソフィー、日生劇場『ドン・ジョヴァンニ』ドンナ・アンナなどに出演を予定している。ミラノ在住。

Sunada Airi@Satoru Masuko 2019

受賞理由

砂田氏はイタリアと日本を拠点に活動するソプラノ歌手。ミラノ・スカラ座アカデミーやバイエルン州立歌劇場オペラ研修所で研鑽を積み、イタリア各地の歌劇場において『椿姫』ヴィオレッタ、『リゴレット』ジルダ、『ドン・パスクアーレ』ノリーナなど主要役を継続的に務めている。

2024年の日生劇場『連隊の娘』マリー役をはじめ、日本国内の主要舞台にも出演し、確かな歌唱力と役柄理解に基づく表現力により高い評価を得ている。

国際的な実績と将来性の両面において、本賞候補者としてふさわしい活動を継続している。在学時より着実に実力と実績を積み重ね、卒業後国内外において更に活躍の場を拡げるなど、本学の生徒・学生の模範となり、卒業生として本学の誉となった。