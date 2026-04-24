光電式近接センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月21に「光電式近接センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。光電式近接センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
光電式近接センサー市場の概要
光電式近接センサー市場に関する当社の調査レポートによると、光電式近接センサー市場規模は 2035 年に約 54 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 光電式近接センサー市場規模は約 25 億米ドルとなっています。光電式近接センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、光電式近接センサー市場のシェア拡大は、世界的なEコマースの物流およびインフラにおける需要の急増によるものです。
これに関連し、米国国際貿易局（ITA）は、世界のB2C Eコマースの収益が2027年末までに5.5兆米ドル規模に達すると予測しています。
具体的には、こうした環境下において、高度な生産ラインやマテリアルハンドリングシステムに対する需要が高まっていることが、この分野における持続的な成長の主要因となっています。
光電式近接センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/photoelectric-proximity-sensor-market/590642223
光電式近接センサーに関する市場調査によると、製造業をはじめとする各産業界において自動化技術の導入が拡大していることに伴い、同センサーの市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。これは、こうしたセンサーが生産効率の向上や作業ミスの低減に寄与するためです。
一例として、国際ロボット連盟（IFR）のデータによれば、2024年における世界の製造業における従業員10,000人あたりの産業用ロボット導入台数は、163台から177台へと増加しました。
しかし、外部からの干渉を受けやすく、それが誤検知や検出精度の低下を招く恐れがあるという課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347956/images/bodyimage1】
光電式近接センサー市場セグメンテーションの傾向分析
光電式近接センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光電式近接センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、検知範囲別、技術別と地域別に分割されています。
光電式近接センサー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642223
光電式近接センサー市場は、センサータイプ別に基づいて、透過型センサー、再帰反射型センサー、拡散センサーに分割されています。
このうち、透過型センサーは、評価対象期間を通じて42%という最大の収益シェアを維持すると予測されています。その高い検出精度と長い検知距離が相まって、この分野における当該サブセグメントの優位性を確固たるものにしています。
光電式近接センサー市場の概要
光電式近接センサー市場に関する当社の調査レポートによると、光電式近接センサー市場規模は 2035 年に約 54 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 光電式近接センサー市場規模は約 25 億米ドルとなっています。光電式近接センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、光電式近接センサー市場のシェア拡大は、世界的なEコマースの物流およびインフラにおける需要の急増によるものです。
これに関連し、米国国際貿易局（ITA）は、世界のB2C Eコマースの収益が2027年末までに5.5兆米ドル規模に達すると予測しています。
具体的には、こうした環境下において、高度な生産ラインやマテリアルハンドリングシステムに対する需要が高まっていることが、この分野における持続的な成長の主要因となっています。
光電式近接センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/photoelectric-proximity-sensor-market/590642223
光電式近接センサーに関する市場調査によると、製造業をはじめとする各産業界において自動化技術の導入が拡大していることに伴い、同センサーの市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。これは、こうしたセンサーが生産効率の向上や作業ミスの低減に寄与するためです。
一例として、国際ロボット連盟（IFR）のデータによれば、2024年における世界の製造業における従業員10,000人あたりの産業用ロボット導入台数は、163台から177台へと増加しました。
しかし、外部からの干渉を受けやすく、それが誤検知や検出精度の低下を招く恐れがあるという課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347956/images/bodyimage1】
光電式近接センサー市場セグメンテーションの傾向分析
光電式近接センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光電式近接センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、検知範囲別、技術別と地域別に分割されています。
光電式近接センサー市場のサンプルコピーの請求:
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光電式近接センサー市場は、センサータイプ別に基づいて、透過型センサー、再帰反射型センサー、拡散センサーに分割されています。
このうち、透過型センサーは、評価対象期間を通じて42%という最大の収益シェアを維持すると予測されています。その高い検出精度と長い検知距離が相まって、この分野における当該サブセグメントの優位性を確固たるものにしています。