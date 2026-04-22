レンガ市場：製品タイプ別、製造プロセス別、用途別、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
レンガ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.98%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、レンガ市場調査レポートを発行・販売します。
「レンガレポート」ではレンガ建材業界の業界情勢を再定義する技術革新と持続可能性の要請への対応を言及するほか、世界のレンガ市場における需要パターンと戦略的優先事項を牽引する、地域ごとの独自の動向の検証を分析します。
世界のレンガ市場規模は、2025年に6,127億9,000万米ドルと評価され、2026年の6,420億2,000万米ドルから2032年には8,614億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1990075-brick-market-by-product-type-manufacturing-process.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 レンガ市場：製品タイプ別
第9章 レンガ市場：製造工程別
第10章 レンガ市場：最終用途別
第11章 レンガ市場：流通チャネル別
第12章 レンガ市場：地域別
第13章 レンガ市場：グループ別
第14章 レンガ市場：国別
第15章 米国レンガ市場
第16章 中国レンガ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・レンガ材料市場の重要な役割は何ですか？
経済的優先順位、都市化率、持続可能性への要請を反映し、建設業界の礎へと発展しています。
・レンガ材料セクターはどのような変革を経験していますか？
技術の進歩、持続可能性基準の進化、消費者の期待の変化によって牽引される一連の変革的な変化を乗り越えようとしています。
・2025年の米国関税改定はレンガ建材にどのような影響を与えましたか？
サプライチェーン全体に多層的な影響をもたらし、企業が調達戦略を見直し、国内サプライヤーへの転換を進めています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「レンガレポート」ではレンガ建材業界の業界情勢を再定義する技術革新と持続可能性の要請への対応を言及するほか、世界のレンガ市場における需要パターンと戦略的優先事項を牽引する、地域ごとの独自の動向の検証を分析します。
世界のレンガ市場規模は、2025年に6,127億9,000万米ドルと評価され、2026年の6,420億2,000万米ドルから2032年には8,614億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 レンガ市場：製品タイプ別
第9章 レンガ市場：製造工程別
第10章 レンガ市場：最終用途別
第11章 レンガ市場：流通チャネル別
第12章 レンガ市場：地域別
第13章 レンガ市場：グループ別
第14章 レンガ市場：国別
第15章 米国レンガ市場
第16章 中国レンガ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・レンガ材料市場の重要な役割は何ですか？
経済的優先順位、都市化率、持続可能性への要請を反映し、建設業界の礎へと発展しています。
・レンガ材料セクターはどのような変革を経験していますか？
技術の進歩、持続可能性基準の進化、消費者の期待の変化によって牽引される一連の変革的な変化を乗り越えようとしています。
・2025年の米国関税改定はレンガ建材にどのような影響を与えましたか？
サプライチェーン全体に多層的な影響をもたらし、企業が調達戦略を見直し、国内サプライヤーへの転換を進めています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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