三菱電機デジタルイノベーションとNutanix、 仮想基盤の安定運用に向けパートナー契約を締結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347538/images/bodyimage1】
～エンタープライズ向けプライベートクラウドサービスを７月に提供開始予定～
三菱電機デジタルイノベーション株式会社とNutanix Inc.（以下、Nutanix）は、企業が直面するITインフラの運用継続性やコスト変動といった課題に対応するため、パートナー契約を締結しました。本提携により三菱電機デジタルイノベーションは、Nutanix Elevate Service Provider Program（NESPP）パートナーとして、要件の厳しいエンタープライズアプリケーションやクラウドネイティブワークロードに対応する、Nutanixのソフトウェアを基盤とした高い障害性と拡張性を備えたプライベートクラウドサービスを2026年7月より提供を開始します。
近年、仮想化ソリューションにおけるライセンス体系の変更や価格上昇などを背景に、企業のITインフラ戦略は大きな転換点を迎えています。加えて、ハードウェア調達の長期化やインフラコストの上昇、さらにはパブリッククラウド移行後のランニングコスト増に伴う構成の見直しなど、将来のシステム計画の見通しが立てにくい状況が続いています。こうした状況を受け、既存システムの刷新やクラウド活用の見直しを含め、安定して運用可能なインフラモデルの確立が重要な経営課題となっています。
こうした課題に対し両社は、オンプレミス環境からの豊富な移行実績を有するNutanix Cloud PlatformおよびNutanix Kubernetes Platformを含むNutanixソフトウェアと、三菱電機デジタルイノベーションがIaaSの提供を通じて長年培ってきたクラウド基盤の運用ノウハウを組み合わせ、企業の多様なニーズに対応可能な基盤である プライベートクラウドサービス（IaaS型）を提供します。また、三菱電機デジタルイノベーションは、本サービス提供に先立ち、自社のデータセンターインフラをNutanixソフトウェアへ移行し、AIをはじめとした先進技術にも対応可能な次世代基盤を自ら運用することで得られた実績とノウハウを活かし、同様の変革を求める企業に対し、既存システムのスムーズな移行から安定稼働までを一貫して支援します。さらに本サービスは、仮想化、ストレージ、ネットワークを統合したNutanixのソフトウェアを基盤とし、ミッションクリティカルな基幹システムを支える高信頼なIT環境を実現します。
関係者コメント
三菱電機デジタルイノベーション エンジニアリング本部 ＡＩ・クラウド領域 統括部長 猪股 義晴
「今回の取り組みは、当社が長年にわたりIaaSの提供を通じて培ってきたクラウド基盤の運用ノウハウと、Nutanixの先進技術を融合させるものです。インフラのコスト変動や運用継続性への不安が高まる中、多くの移行プロジェクトを支援してきたNutanixと強固な協力体制を構築しました。この連携により、円滑な移行と安定運用を両立するプライベートクラウドサービス（IaaS型）を提供し、お客様がビジネス変革に専念できる持続可能なIT環境の実現に向けて、取り組んでまいります。」
Nutanix Inc. アジア太平洋地域および日本担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー Jay Tuseth
「企業のITインフラは現在、大きな転換期を迎えており、コストの最適化とインフラの俊敏性がもはや単なる選択肢ではなく、強靭なビジネスの基盤となる分岐点にたっています。今回の三菱電機デジタルイノベーションとの連携により、日本国内のデータセンターで提供されるソブリンプライベートクラウドソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。本ソリューションは、Nutanixが提供するクラウドのようなシンプルさと柔軟性に加え、お客様が求めるローカライズされた信頼性を実現します。」
～エンタープライズ向けプライベートクラウドサービスを７月に提供開始予定～
三菱電機デジタルイノベーション株式会社とNutanix Inc.（以下、Nutanix）は、企業が直面するITインフラの運用継続性やコスト変動といった課題に対応するため、パートナー契約を締結しました。本提携により三菱電機デジタルイノベーションは、Nutanix Elevate Service Provider Program（NESPP）パートナーとして、要件の厳しいエンタープライズアプリケーションやクラウドネイティブワークロードに対応する、Nutanixのソフトウェアを基盤とした高い障害性と拡張性を備えたプライベートクラウドサービスを2026年7月より提供を開始します。
近年、仮想化ソリューションにおけるライセンス体系の変更や価格上昇などを背景に、企業のITインフラ戦略は大きな転換点を迎えています。加えて、ハードウェア調達の長期化やインフラコストの上昇、さらにはパブリッククラウド移行後のランニングコスト増に伴う構成の見直しなど、将来のシステム計画の見通しが立てにくい状況が続いています。こうした状況を受け、既存システムの刷新やクラウド活用の見直しを含め、安定して運用可能なインフラモデルの確立が重要な経営課題となっています。
こうした課題に対し両社は、オンプレミス環境からの豊富な移行実績を有するNutanix Cloud PlatformおよびNutanix Kubernetes Platformを含むNutanixソフトウェアと、三菱電機デジタルイノベーションがIaaSの提供を通じて長年培ってきたクラウド基盤の運用ノウハウを組み合わせ、企業の多様なニーズに対応可能な基盤である プライベートクラウドサービス（IaaS型）を提供します。また、三菱電機デジタルイノベーションは、本サービス提供に先立ち、自社のデータセンターインフラをNutanixソフトウェアへ移行し、AIをはじめとした先進技術にも対応可能な次世代基盤を自ら運用することで得られた実績とノウハウを活かし、同様の変革を求める企業に対し、既存システムのスムーズな移行から安定稼働までを一貫して支援します。さらに本サービスは、仮想化、ストレージ、ネットワークを統合したNutanixのソフトウェアを基盤とし、ミッションクリティカルな基幹システムを支える高信頼なIT環境を実現します。
関係者コメント
三菱電機デジタルイノベーション エンジニアリング本部 ＡＩ・クラウド領域 統括部長 猪股 義晴
「今回の取り組みは、当社が長年にわたりIaaSの提供を通じて培ってきたクラウド基盤の運用ノウハウと、Nutanixの先進技術を融合させるものです。インフラのコスト変動や運用継続性への不安が高まる中、多くの移行プロジェクトを支援してきたNutanixと強固な協力体制を構築しました。この連携により、円滑な移行と安定運用を両立するプライベートクラウドサービス（IaaS型）を提供し、お客様がビジネス変革に専念できる持続可能なIT環境の実現に向けて、取り組んでまいります。」
Nutanix Inc. アジア太平洋地域および日本担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー Jay Tuseth
「企業のITインフラは現在、大きな転換期を迎えており、コストの最適化とインフラの俊敏性がもはや単なる選択肢ではなく、強靭なビジネスの基盤となる分岐点にたっています。今回の三菱電機デジタルイノベーションとの連携により、日本国内のデータセンターで提供されるソブリンプライベートクラウドソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。本ソリューションは、Nutanixが提供するクラウドのようなシンプルさと柔軟性に加え、お客様が求めるローカライズされた信頼性を実現します。」