コイズミ照明株式会社(本社：大阪市中央区、社長：佐久間 晋)は、このたびグローバルサイトを全面的に刷新し、新たに公開いたしました。

最新デザインへの採用、スマートフォン対応の強化、情報構造の最適化を行い、国内外のお客様がより情報を探しやすく、使いやすいサイトへと向上させました。

今後も、快適な閲覧環境の提供とタイムリーな情報発信に努め、さらなる機能拡充を進めてまいります。





リニューアルしたグローバルサイトの画面





■新グローバルサイト

https://koizumi-lt-global.com/





■主なコンテンツ・新機能

・これまで各海外販社が独自に運用していた海外向けWebサイトを、グローバルサイトとして統合しました。

・製品の絞り込み検索機能を強化し、目的の製品をより探しやすくしました。

・海外拠点(香港・シンガポール・上海)のショールームおよびラボ情報を新たに掲載しました。

・英語版を先行公開し、順次中国語版・日本語版もリリース予定です。









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https://www.koizumi-lt.co.jp/public_relations/