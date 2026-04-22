株式会社コドモン(本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則)は、保育士等のこども施設職員向け優待プログラム「せんせいプライム」第28弾として、株式会社AIVICK(本社：京都市南区、代表取締役：矢津田智子)が提供する家庭向けの手作りお惣菜サブスクサービス「シェフの無添つくりおき」との連携を開始し、優待特典の提供をスタートいたしました。 化学調味料を使わずに手作りしたお惣菜の優待特典提供を通じて、日々多忙な先生方のご家庭での食事準備の負担を軽減し、生活面での心と時間のゆとり創出と健康維持の支援を目指します。

■連携の背景

保育士等のこども施設の先生方は、子どもたちの成長を支える多岐にわたる業務や不規則な勤務により、自身の食事や健康管理が後回しになりやすい状況にあります。こうした状況は、個人の健康にとどまらず、結果として保育の質にも影響を及ぼし得る重要な課題です。 今回連携する株式会社AIVICKは、「優しく寄り添うフードテクノロジーで、食事の力を意識せず味方にできる世界」の実現をビジョンに掲げ、食とテクノロジーを融合させた事業を展開されております。その中核サービスである「シェフの無添つくりおき」は、化学調味料や保存料を一切使用しない無添加のお惣菜を、冷蔵・週替わりでお届けする定期サービスで、子育て世帯をはじめ、忙しい毎日を送る方々の食卓を支えてきました。 先生の心身が健やかであることは、子どもたちの豊かな育ちに直結すること。先生をサポートすることは、子育て世帯を支えることと同じく、社会全体で子どもたちの未来を育む営みだという株式会社AIVICKの想いと、子どもたちの育ちや学びを支える社会意義の高い仕事をしている「先生たち」がもっと評価され、応援される社会にしていきたいという想いが合致し、今回、連携をさせていただく運びとなりました。 「シェフの無添つくりおき」を通じて、先生方の毎日の食卓に「おいしい安心」をお届けし、子どもたちを取り巻くすべての人が健やかに過ごせる社会の実現に、ともに貢献してまいります。

■せんせいプライムの優待プログラム概要

特典利用開始日：2026年4月13日（月） 特典内容：最大7,000円OFF（1回のお届けにつき1,000円割引×合計7回分） ご利用方法： ①「せんせいプライム」にログインし、専用URLからクーポンコードを取得。 ②「シェフの無添つくりおき」ご注文画面にてクーポンコードを入力。

■「シェフの無添つくりおき」とは

「シェフの無添つくりおき」は、化学調味料・保存料を一切使用しない無添加のお惣菜を冷蔵でお届けする定期サービスです。主菜・副菜あわせて100種類以上のメニューを週替わりで提供しており、プロの料理人が手作りした出来立てのお惣菜を温めればすぐに食卓が完成。子育て世帯を中心に多くのご家庭で選ばれており、先生方にも安心・安全な食事を毎日の食卓に手軽に取り入れていただけます。子育て世帯の時間創出を応援するため、企業負担なく従業員や登録会員向けに特別クーポンを提供するライトプラン、企業にも一部負担していただきよりお得に従業員にご利用いただける福利厚生プランを提供しています。 ◆「シェフの無添つくりおき」サイト https://lp.store.tavenal.com/home/ ◆「シェフの無添つくりおき」法人プラン案内サイト https://aivick.co.jp/lp/benefits

■せんせいプライムについて

◆「せんせいプライム」サイト https://senseiprime.com 「せんせいプライム」は、こども施設職員の方であれば、資格の有無を問わず、どなたでもご利用いただける優待プログラムです。 現在保育園・幼稚園・学童・小中学校などのこども施設において、先生の労働環境の改善が課題となっています。中でも保育士は高い専門性を持った人材でありながら、離職率も高く、潜在保育士の数は全国に約123万人※1といわれています。また、東京都の調査※2では、離職の最大理由は「待遇」であるという調査結果も出ています。 そこでコドモンでは、子どもたちの未来を担う保育者・教職者をはじめとするこども施設の職員に対して、社会全体で先生を応援し、待遇を少しでも改善するために「せんせいプライム」を全国で提供しています。 ※1 こども家庭庁 令和８年「保育人材の確保のための総合的な対策」 p3 保育士の登録者数と従事数の推移 ※2 東京都福祉局 令和4年度「東京都保育士実態調査報告書」 p8 保育士退職意向の理由

■せんせいプライムはすべてのこども施設職員の方がご利用できます

すべてのこども施設(幼稚園・保育園・小学校・中学校・学童・習い事・塾を始めとした0歳～16歳のお子様に関わる教育・保育施設)で働く職員の皆さまが対象です。 ※コドモンサービスの利用登録(施設名の記入)が必須です。https://codmon.com/manage/#/register/join_for_free ※保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON（コドモン）」ご利用登録済みの施設に所属している職員の方は、ダッシュボードに「せんせいプライム」利用者専用ページへのリンク表示があり、既にご利用可能です

■せんせいプライム賛同企業の募集について

「子どもたちの未来を担う保育者・教職員をはじめとするこども施設の職員に対して、社会全体で様々に優遇する」という主旨にご賛同、ご共感いただき、協賛や特典、プロジェクト企画・運営等でご協力いただける企業様を随時募集しております。

■株式会社AIVICK 会社概要

◆所在地：〒601-8471 京都市南区八条町416 米澤京都八条ビル6F ◆代表者：代表取締役 矢津田 智子 ◆設立 ：2005年4月20日 ◆事業内容：フードソリューション事業、個人最適食エージェント ◆HP ：https://www.aivick.co.jp/

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

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