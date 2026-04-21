【中部国際空港セントレア×4人組人気バンド「緑黄色社会」初コラボ！】空港限定ステッカー＆特別コラボメニューが登場！！〈期間〉 4月23日（木）～30日（木）まで

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中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、愛知県出身の4人組人気バンド「緑黄色社会」との初コラボレーション企画として、2026年4月23日（木）から30日（木）までの8日間、空港内で特別キャンペーンを開催します。

本企画は、4月25日（土）・26日（日）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される緑黄色社会のライブに合わせて、ライブ会場周辺エリアで開催される「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」(https://www.ryokushaka.com/news/archive/?582759)の一環として実施するものです。ライブ来場者の皆さまに、Aichi Sky Expoだけでなくセントレア館内でも緑黄色社会の世界観を楽しんでいただけるよう、空港ならではの特別な企画を展開します。

キャンペーン初日の4月23日（木）からは、空港内の一部対象店舗にて、緑黄色社会をイメージしたラーメンやハンバーガーなどの特別コラボメニューを販売します。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」・「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになっています。

さらに翌24日（金）からは、セントレア内の対象店舗にて税込1,500円以上ご利用いただいたお客さまに、「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」オリジナルステッカーをプレゼントします。ステッカーは、イベントロゴや公式キャラクターをデザインした3種類に加え、セントレア限定の2種類を含む全5種類をラインアップ。特にセントレア限定デザインには、飛行機などの空港ならではのモチーフが描かれており、セントレア内の対象店舗でしか手に入らない特別なアイテムです。

中部国際空港セントレアは、引き続き、空港ならではの体験価値をさらに高め、訪れる皆さまに新しい発見と楽しさを提供してまいります。

■キャンペーン概要

・ 期間 ： 2026年4月23日（木）～4月30日（木）

・ 場所 ： 中部国際空港セントレア 第1ターミナル、フライト・オブ・ドリームズ内 対象24店舗

・ キャンペーンサイト： https://www.centrair.jp/information/ryokushaka_centrair2026.html(https://www.centrair.jp/information/ryokushaka_centrair2026.html)

■キャンペーン内容

１. コラボメニュー販売 ： 4月23日（木）～4月27日（月）

空港内の一部対象店舗にて、緑黄色社会の楽曲や緑黄色社会をイメージした特別コラボメニューを販

売。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」・「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになっています。

◆対象店舗 ： 第1ターミナル/フライト・オブ・ドリームズ 4店舗

【若鯱家（第1ターミナル）】

「リョクシャカ」風彩りカレーうどん 1,980円（税込）

素揚げしたかぼちゃ・アスパラ、ベーコン、ブロッコリーをトッピング。味・彩り・食べ応えすべて満点のコラボカレーうどん。

店舗WEB :https://www.centrair.jp/shop-dine/restaurant/wakashachiya.html

【素材にこだわった空のおにぎり屋（第1ターミナル）】

緑黄色大夜祭 おにぎりセット（テイクアウト限定） 1,500円（税込）

緑黄色大夜祭おにぎり：

名古屋らしいうなぎを包んだ春色おにぎり。

メラ海老天むすび：

名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現。

陽はまた昇るからあげ：

ひとくちで元気が出るやさしい唐揚げ。

店舗WEB :https://www.centrair.jp/shop-dine/restaurant/onigiriya.html

【野菜たっぷりタンメン べじたん（第1ターミナル）】

メラ盛りカラフルタンメン 単品 ： 1,500円（税込）/ セット ： 1,880円（税込）

リョクシャカをイメージした緑黄色野菜たっぷりのタンメン。セットはチャーハン・唐揚げ・水餃子から1つ選択可能。

店舗WEB :https://www.centrair.jp/shop-dine/restaurant/bejitan.html

【THE PIKE BREWING RESTAURANT&CRAFT BEER BAR （フライト・オブ・ドリームズ）】

緑黄色大夜祭2026 × PIKE BREWING 味噌カツバーガー 2,150円（税込）

名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。濃厚な味噌カツにマヨネーズとマスタードをトッピング。王道の名古屋名物バーガー。

緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING サラダバーガー 1,900円（税込）

緑、赤、黄、緑黄色社会カラーバーガー。大豆ミートに、バンズ、ソース全て植物性プラントベースのヴィーガンバーガー。ヴィーガンの方でも食べられるヘルシーバーガー。

緑黄色大夜祭2026 × PIKE BREWING 小倉トーストバーガー 1,500円（税込）

名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。小倉バタートーストにバニラアイスとメープルシロップを合わせスイーツにもなる新感覚バーガー。

店舗WEB :https://www.centrair.jp/shop-dine/restaurant/pike-brewing.html

〈注意事項〉

※ 各コラボメニューは仕入れの状況により写真と実物が異なる可能性がございます。

※ 各コラボメニューは店舗ごとに数量限定となりますので、なくなり次第終了です。

※ オリジナルステッカーの画像はイメージです。実物と異なる可能性がございます。

【キャンペーン２.】 オリジナルステッカープレゼント ： 4月24日（金）～4月30日（木）

対象店舗にて 1会計 税込1,500円以上の利用で、「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」オリジナルステッカーをプレゼントします。

◆ステッカー種類（全5種）

・ イベントロゴや公式キャラクターをデザイン ： 3種類

・ セントレア限定デザイン（飛行機などの空港ならではのモチーフ）： 2種類

◆対象店舗 ： 第1ターミナル/フライト・オブ・ドリームズ 計24店舗

第1ターミナル

牛まぶしや/まるや本店/炭焼 牛たん東山/紗羅餐/若鯱家/とんこつらーめん麺達/田楽茶屋くすむら/名古屋鯱ひげ/LONG-hu Air-KITCHEN/素材にこだわった空のおにぎり屋/天むす緋毬・手づくりサンドイッチそら/野菜たっぷりタンメンべじたん/amano セントレア店/焼肉ライク/セントレア銘品館/セントレアおみやげ館/セントレアオフィシャルショップ SORA MONO/ユニクロ

※ギフトカードの購入金額は対象外となります。

フライト・オブ・ドリームズ

THE PIKE BREWING RESTAURANT & CRAFT BEER BAR/本場讃岐うどん 寿製麺/SEATTLE FISH MARKET/ FUJIYAMA GO★GO SEATTLE RAMEN STAND/ Foodie's Stand & Pancake House HoiHoi

〈注意事項〉

※ オリジナルステッカーのお渡しは1,500円（税込）ごとに1枚とし、最大10枚までとさせていただきます。例 ： 3,000円（税込）のお会計の場合は2枚お渡しします。

※ オリジナルステッカーをご希望の方は、対象店舗での会計時に「合言葉 : リョクシャカステッカーください」とスタッフにお伝えください。

※ オリジナルステッカーはランダム配布となり、他の種類との交換はできません。

※ 各店舗の配布枚数には限りがあり、予定枚数が終わり次第配布を終了します。

※ オリジナルステッカーの画像はイメージです。実物と異なる可能性がございます。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：293名 役員（常勤）含む

※2026年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/