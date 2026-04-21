生活協同組合コープさっぽろ（本部：北海道札幌市、理事長：大見英明、以下、コープさっぽろ）では、昨年小樽商科大学で「第3期北海道未来学」と題し、寄付講座を開講いたしました。各界の著名人をゲスト講師として迎え、全13回の講義を学生や一般の方に向けて実施いたしました。この度、その内容をまとめた書籍「北海道未来学3」を4月21日（火）に全国書店・オンラインストアにて販売を開始いたしました。2024年の第1弾から始まり、今回の「北海道未来学3」で完結となります。 国内外の第一線で活躍する講師陣を迎え、2025年4月から7月に小樽商科大学で行われた講座を書籍化いたしました。経営や企業の運営戦略、地域活性化や事業創出とまちづくりなど、各界のトップランナーが北海道の未来創造のための指針を提示しています。北海道、ひいては日本の未来を拓く一助となるだけでなく、先の見えない時代を生きるための「指針」ともなる示唆に富んだ内容です。

■販売に関する概要

1．商品名 「北海道未来学3」 2．価格 1,980円（税込価格） 3．販売期間 2026年4月21日（火）～ 4．出版社 ダイヤモンド社 5．発行形態 単行本 6．ページ数 312ページ 7．講師一覧（講義順、敬称略）