「イケメン戦国 時をかける恋」の11周年を記念してキャラクター別verのLINE着せかえ22点がインクルーズより一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、株式会社サイバード（東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける「イケメン戦国 時をかける恋」のLINE着せかえ22点を2026年4月21日（火）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347397/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347397/images/bodyimage2】
女性向け恋愛ゲーム「イケメン戦国 時をかける恋」の11周年を記念してキャラクター別verのLINE着せかえ22点が【インクルーズの販売アカウント】より配信開始！お気に入りのキャラクターにLINEを着せかえて、LINEを大好きな彼の色に染めてください。
■商品概要
【タイトル】イケメン戦国 時をかける恋 11周年記念着せかえ
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/ikemen-sengoku-11th.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■イケメン戦国 時をかける恋
【OFFICIAL HP】https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/
【OFFICIAL X】https://x.com/sengoku_eien
(C)CYBIRD
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
■株式会社サイバード概要
社名 株式会社サイバード
HP https://www.cybird.co.jp/
所在地 東京都品川区西五反田7丁目22番17号
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之
設立 1998年9月29日
事業内容 モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Webサイト構築、eコマース、次世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など
配信元企業：株式会社インクルーズ
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女性向け恋愛ゲーム「イケメン戦国 時をかける恋」の11周年を記念してキャラクター別verのLINE着せかえ22点が【インクルーズの販売アカウント】より配信開始！お気に入りのキャラクターにLINEを着せかえて、LINEを大好きな彼の色に染めてください。
■商品概要
【タイトル】イケメン戦国 時をかける恋 11周年記念着せかえ
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/ikemen-sengoku-11th.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■イケメン戦国 時をかける恋
【OFFICIAL HP】https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/
【OFFICIAL X】https://x.com/sengoku_eien
(C)CYBIRD
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
■株式会社サイバード概要
社名 株式会社サイバード
HP https://www.cybird.co.jp/
所在地 東京都品川区西五反田7丁目22番17号
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之
設立 1998年9月29日
事業内容 モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Webサイト構築、eコマース、次世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など
配信元企業：株式会社インクルーズ
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