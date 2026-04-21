たねやの夏の定番商品に新風！滋賀県土山町の抹茶で楽しむ「本生羊羹 抹茶」「たねや寒天 抹茶」が新登場

株式会社たねやたねやの夏の定番商品に新風！滋賀県土山町の抹茶で楽しむ「本生羊羹 抹茶」「たねや寒天 抹茶」が新登場

和菓子製造販売を行う株式会社たねや（本社：滋賀県近江八幡市、代表取締役社長：山本昌仁）は、2026年5月7日より、滋賀県土山町の抹茶を使った新商品「本生羊羹 抹茶」「たねや寒天 抹茶」を販売いたします。たねやの夏の顔として長年お届けする定番商品に、ふるさと近江の抹茶を合わせた涼菓をこの夏お楽しみください。

滋賀県土山町で育った抹茶を“かける”新商品

長年愛されてきたたねやの夏の定番商品が、滋賀県土山町で育まれた「土山抹茶」と出会い、新商品が誕生しました。

滋賀県土山町の茶畑■豊かな風土が育む抹茶

滋賀県南東に位置する甲賀市土山町。鈴鹿山系をのぞむ丘陵地は昼夜の寒暖差が大きく、お茶の栽培に適した土地柄です。摘み取りの約30日前から日光を遮る「遮光栽培」を行うことで、渋みを抑え、甘みと苦味を蓄えた柔らかな新芽が育ちます。この茶葉を揉まずに乾燥させた碾茶（てんちゃ）を丁寧に挽くことで、爽やかな苦味と香りが楽しめる抹茶に仕上がります。

■羊羹と寒天 2つの素材が生む新風

たねやではこれまでも「土山抹茶」を使った季節商品をお届けしてきましたが、「本生羊羹」「たねや寒天」といった夏の定番に組み合わせるのは今回が初めて。ひと夏で285万個※を売り上げる“たねやの夏の顔”の新たな一面をお楽しみいただけます。

※2025年「本生羊羹」「たねや寒天」シリーズの合計販売数

・本生羊羹 ― 独自の本生製法で口どけなめらかに仕上げ、小豆の味をしっかりと味わえるのどごしの良い一品。

・たねや寒天 ― 口に頬張りくずれる瞬間が一番おいしくなるよう大きさや固さに工夫を重ねた寒天。

「土山抹茶」の爽やかな苦味と旨味を最大に活かすため、「本生羊羹」「たねや寒天」ともにお召し上がりの直前に別添の抹茶をかけていただく形でお届けします。袋を開けた瞬間の香りと鮮やかな色。こだわりの羊羹や寒天と調和する奥深い味わい。

香り・色・味と三拍子揃った新商品はひと匙ごとに素材の魅力が広がります。この夏どうぞご堪能ください。

［NEW］本生羊羹 抹茶

たねや夏の新商品「本生羊羹 抹茶」／1個 540円～

北海道産小豆の旨みを活かした羊羹に滋賀県土山町産の抹茶を合わせていただくたねやの夏の新定番。きめこまやかな柔らかさを追求し、たねや独自の本生製法で仕上げた羊羹を抹茶でお楽しみいただく一品です。

［販売価格］1個 540円

3個入 1,836円

6個入 3,456円

［日 保 ち］2ヶ月

［販売期間］2026年5月7日～7月下旬

［販売店舗］たねや全店、たねや公式オンラインショップ (https://shop.taneya.co.jp)

［NEW］たねや寒天 抹茶

たねや夏の新商品「たねや寒天 抹茶 」／1個 648円～

口のなかでくずれる瞬間が一番おいしくなるよう大きさや固さに工夫を重ねた寒天に、滋賀県土山町産の抹茶をあわせた一品。お召し上がりの直前に白蜜と抹茶をかけていただくことで繊細な味わいの抹茶蜜に。はじけるような寒天の食感と抹茶の香りを存分に感じていただけます。

［販売価格］1個 648円

3個入 2,160円

6個入 4,212円

［日 保 ち］2ヶ月

［販売期間］2026年5月7日～7月下旬

［販売店舗］たねや全店、たねや公式オンラインショップ(https://shop.taneya.co.jp)

たねやの涼菓

たねや夏の涼菓

たねやの夏の商品ラインナップは暑い時期に涼しくお召し上がりいただける本生羊羹やゼリー、寒天などの涼菓です。そのなかでも本生羊羹は2004年、たねや寒天は2009年から販売するロングセラー商品。

どんな季節であっても、和菓子を身近に楽しんでいただきたい、そんな想いから素材を活かし、さまざまな工夫をこらした和菓子をお届けしています。長年自信を持ってお届けする本生羊羹・たねや寒天に滋賀県産の「土山抹茶」をかけてお楽しみいただくこの夏の新商品も、素材を活かし季節をお楽しみいただけるたねやならではの一品に仕上がりました。定番のラインナップとともに新しい夏商品をお楽しみください。

会社概要

たねや夏の新商品「本生羊羹 抹茶」／1個 540円～株式会社たねや

所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

URL：https://taneya.jp/

創業：1872年

創業ストーリー： https://prtimes.jp/story/detail/xO6aoPiRWOB

明治5年創業、近江商人発祥の地で歴史を育んできた和菓子舗。めぐる季節の豊かさをお菓子に託し150余年、四季折々の和菓子を滋賀県からお届けしています。風土の中で感性を磨き、歴史と伝統の味を守り伝えながら、たねやならではの和菓子の世界を創り続けています。2015年には地元滋賀県近江八幡市に洋菓子舗クラブハリエとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を、2025年には大津市の湖畔にたねや単独店舗「LAGO 大津」をオープン。

＜グループ会社＞

株式会社クラブハリエ

URL：https://clubharie.jp/

クラブハリエリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/112029