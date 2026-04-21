キャッチフレーズ(ロゴ)





国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所(所長：福島幸子)は、2050年頃の航空交通システムのあるべき姿と、その実現に向けた研究開発の見通しを示す「研究長期ビジョン(2026年版)」を策定いたしました。

本ビジョンは、2008年の初版策定以来、社会情勢の変化や国内外の技術動向を踏まえて改訂を重ねてきたものです。

現在、航空分野は大きな転換期を迎えています。航空需要の回復に伴う人手不足への対応、ドローンや空飛ぶクルマ(AAM：Advanced Air Mobility)の普及、さらにはカーボンニュートラルの実現といった、多角的かつ複雑な課題が顕在化しています。本ビジョンは、これらを解決し、誰もが安全かつ自由に空の恩恵を受けられる未来を当研究所の研究開発によって具現化するための「道標」として位置づけています。

また、本ビジョンの理念を広く共有するため、今回新たに

キャッチフレーズ「SAFE Skies for Everyone!(だれにでもSAFEな空を)」を掲げました。





■ 2050年に向けた4つの研究方向性「SAFE」

将来の航空交通に求められる姿を、以下の4つの重点領域に集約しました。

・Safe(安全・安心)：空港面の安全確保や、サイバー攻撃・GNSS妨害等の新たな脅威

への対応。

・Always-on(可用性)：次世代管制インフラの整備と、災害時でも機能を維持する

サービス継続性の確保。

・Flexible(柔軟性)：多様な機体が混在する空域の最適運用と、気象状況への柔軟な

適応。

・Environment-friendly(環境性)：運航最適化によるCO2排出削減と、交通流の全体

最適化。

これら4つの方向性に紐付く8つの研究テーマを設定し、それぞれに短中長期の課題をマイルストーンとして体系化したロードマップを策定いたしました。





詳細については、当研究所ホームページよりご覧いただけます。

URL： https://www.enri.go.jp/jp/research/vision.html





電子航法研究所は、国土交通省航空局をはじめとする関係各機関との連携のもと、基盤技術の強化と新技術への柔軟な対応を通じ、本ビジョンの実現に向けて邁進してまいります。





ビジョンの実現イメージ