【地元再発見】GWは「近場」で感動体験。100万株のスイセンが咲き誇る「ノルンみなかみフラワーガーデン」が開園。愛犬との空中散歩や宝石探しが楽しめる「山遊び」の新定番。

群馬スノーアライアンス株式会社

群馬県みなかみ町の観光を牽引する群馬スノーアライアンス株式会社は、2026年4月22日より「ノルンみなかみフラワーガーデン」をオープンいたします。

本年は、遠出を控えて近場での休暇を楽しむ「マイクロツーリズム」層に向け、観賞するだけでなく「滞在して遊べる」コンテンツを大幅に強化。スキー場の広大な斜面を埋め尽くす90種100万株のスイセンは、リフトから見下ろすことで「黄金色の絨毯」の上を歩いているような空中散歩を体験いただけます。

地域・メディアが注目する3つのポイント

ゲレンデ一面にはスイセン畑がお花の中を散策いただけます おすすめはリフト片道乗って頂き下りながらお花を観賞いただくコースです 春の新緑の山並みもきれいです

1. 愛犬の足にも優しい「ウッドチップの小径」とリフト同伴

ペットも大切な家族の一員。園内には愛犬が歩きやすいウッドチップを敷き詰めた散策路を整備し、リフトも一緒に乗車可能です。近隣の愛犬家が1日中リラックスして過ごせる、群馬県内でも有数のドッグフレンドリーな環境を提供します。

期間限定運行のリフト：4月22日～5月24日

ペットも入園できます お花と一緒に写真お花を上から眺めながらのんびり山頂まで楽々いけます

2. 子どもの目が輝く、全天候型「ワク☆ドキ アドベンチャーエリア」

「せっかくの休日が雨で台無し」という不安を解消します。屋内には最新のVRゾーンや、本物のアンモナイトやサメの歯を発掘できる「トロールの砂漠の冒険（宝石・化石探し）」を設置。お子様が夢中になれる「山遊び」を提案します。

開催期間：4月22日～10月25日

料金

宝石探し：トロールのオアシス 900円/名 制限時間20分

化石発掘：トロールの砂漠の冒険 2500円/名 ＋2名様まで付き添い可

宝石探し：トロールのオアシス 子供から大人の方まで大人気の宝石探し、宝石はもちろん鍵を見つけると大きな宝石をプレゼント化石発掘：トロールの砂漠の冒険 様々な化石が眠る宝箱を発掘していただきます月替わりのレア化石も・・・

3. 地産地消を味わう、SNS映え間違いなしの「お花ソフト」

散策の合間には、見た目も華やかなお花のトッピングを施したソフトクリームを。地元産の素材を活かしたカフェメニューは、テラス席で絶景を眺めながら楽しむことができます。

大人気スイセンソフト 500円

開催概要：すいせんとちゅーりっぷまつり

その後のシーズン展開

山喫茶HOLICHOLIC 大人気スイセンソフト お花との相性バッチリ山並みのきれいな見晴らしの喫茶店[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13456/table/45_1_4f727458595a125e030a17e417a13df1.jpg?v=202604200951 ]

5月25日以降も、夏はひまわり、秋はコリウスと、季節ごとに表情を変えるガーデンをお楽しみいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13456/table/45_2_f5fb84c21705605399ad89f60e9c97ed.jpg?v=202604200951 ]＠nornflower

日々の開花情報は、

公式インスタグラムをチェック

名称： ノルンみなかみフラワーガーデン

場所： 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139（関越自動車道「水上IC」より約5分）

公式サイト： https://norn.co.jp/garden/

お問合せ：0278-72-6661（9時～16時）