【新富良野プリンスホテル】甘さ弾ける、北海道の夏　「北海道産 夏の味覚ディナーブッフェ」を期間限定で開催【期間】2026年7月4日(土)～8月15日(土)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新富良野プリンスホテル（所在地：北海道富良野市中御料、総支配人：伊賀裕治）では、『甘さ弾ける、北海道の夏』をテーマに、北海道の夏を味覚を存分に味わえる「北海道産 夏の味覚ディナーブッフェ」を2026年7月4日（土）～8月14日（土）の期間限定で開催いたします。

夏の北海道が誇る「メロン・スイカ・とうもろこし」を三大味覚として掲げ、和・洋・中、そして製菓の各ジャンルで、みずみずしい甘さと香りを心ゆくまでお楽しみいただける内容となっております。完熟の「北海道産メロン」や「北海道産スイカ」、甘みの強い「北海道産とうもろこし」を贅沢に使用したメニューが並び、ライブパフォーマンスとして、シェフが目の前で仕上げる「国産牛のローストビーフ」や、日替わりの「握り寿司」など、出来たての美味しさと躍動感を提供いたします。

また、子育て応援として未就学児のお子さまは無料でご利用いただけます。小さなお子さまがいらっしゃるご家族や三世代旅行などで、ホテルのお食事をより身近にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

新富良野プリンスホテルは西武グループが推進するサステナビリティアクションの取り組みとして、地域と連携して地産地消の推進を図ってまいります。

北海道産 夏の味覚ディナーブッフェ 概要

北海道産 夏の味覚ディナーブッフェ北海道産スイカのサングリア

【期 間】2026年7月4日（土）～2026年8月15日（土）

【場 所】新富良野プリンスホテル メインバンケットホール

【時 間】5：30P.M.～9：00P.M.（ラストオーダー8：30P.M.）

【料 金】1名さま おとな\9,000 小学生\6,300 未就学児 無料

※会員（Seibu Prince Global Rewards）料金

おとな\8,550 小学生\5,985 未就学児 無料

※料金には消費税、サービス料が含まれております。

※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料８品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

メニュー紹介

ライブパフォーマンス北海道産とうもろこしと玉葱のかき揚げ国産牛のローストビーフ カッティングサービス握り寿司野菜塩ラーメン地元・道産食材北海道産とうもろこしの冷製スープ北海道産とうもろこしご飯北海道産キクラゲと玉子の豆板醤炒め北海道産白身魚の甘酢ソースがけ北海道産メロンのロールケーキトリュフ香る彩り野菜のケークサレ

※画像はイメージです

お問合せ先 新富良野プリンスホテル TEL:0167-22-1111

2026年夏期営業情報

■富良野ロープウェー・ふらのの森"ASOUBOU"

「絶景×体験（遊び）」をテーマに営業。ぜひ、食と一緒にお楽しみください！

営業 / 2026年7月4日（土）～8月30日（日）

料金 / 乗車往復券 おとな\3,300 小学生\1,600 未就学児 無料

時間 / 8：00A.M.～4：00P.M.

ふらのの森"ASOBOU"

■富良野ゴルフコース

恵まれた地形と自然を生かし変化に富んだアーノルド・パーマー設計の36ホール

期間 / 2026年4月11日（土）～11月8日（日）

形態 / パーマーコース（18H、7,171yard、Par.72）

2人乗り乗用カート・セルフプレー

キングーコース（18H、6,659yard、Par.72）

2人乗り乗用カート・セルフプレー

富良野ゴルフコース

■風のガーデン

テレビドラマの舞台となった「風のガーデン」で、日々の疲れを癒して花々たちをお楽しみください。

期間 / 2026年4月25日（土）～10月12日（月・祝）

料金 / おとな\1,200 小学生\700 未就学児 無料

時間 / 8：00A.M.～5：00P.M.（最終受付4：30P.M.）

※季節により営業時間が変動いたします

風のガーデン

※各施設の料金には消費税が含まれております。

※本資料の記載内容は、2026年4月17日(金)現在のものであり、変更となる場合がございます。