Tevaから街にレジャーに活躍する新作3モデルが登場！

Deckers Japan合同会社

（2026年3月27日）- TOKYO,Japan -1984年に世界で初めてストラップ付きスポーツサンダルを開発したフットウェアブランドTevaは、自然の中で自由に楽しむためのフットウェアを提案し続けてきました。そんなTevaから、新作「TIRRA SPORT」「WRAPTOR SANDAL」「APREAQUA CT」が登場。

女性の足の形に合わせて設計され、優しく包み込むような快適な履き心地が楽しめる「Tirra Sport」、現代のテクノロジーで快適性をさらにアップさせたスタイリッシュで機能的な「Wraptor Sandal」、サンダル感覚で履ける本格的な水陸両用シューズである「ApreAqua CT」。これらの3モデルは、サンダルの開放感はそのままに、アウトドア＆アクティブなシーンにもフレキシブルに対応する優れた機能も多数備えています。街でも自然でも頼もしい相棒になってくれるはずです。

【TIRRA SPORT （ティラ スポーツ 】

華奢なストラップながら足をしっかりサポートスポーツサンダル

アーチサポートや耐久性などのサポート性能や定評のあるシルエットを継承しつつ、クッション性とグリップ力をさらに強化した「Tirra Sport」。 フォームを追加したミッドソールと立体成型のフットベッドにより、足裏のクッション性とサポート性が高まりました。アウトソールはラグパターンをアップデートしたラグパターンと独自のラバー素材を採用し、グリップ力もさらに向上。速乾性に優れた再生素材のストラップ、起伏のある路面でも安定するナイロンシャンクなどの高い機能も装備しています。

【WOMEN】

価格：\26,400（税抜\24,000） 発売日：2026年4月1日

サイズ：25.0cm～30.0cm（サイズは0.5cm刻み）

カラー：1色展開

【 WRAPTOR SANDAL（ラプター サンダル）】

OYSTER GREYPURPLE MULTIBLACK/ BLACK

2000年台のハイテクデザインに現代のテクノロジーを搭載

2000年代初頭に登場したハイキングサンダル「Wraptor Sandal」が復刻。レトロフューチャーなデザインは健在で、現代的なテクノロジーでより快適性をアップデートさせています。荒れた路面でも強力なグリップを発揮するSpider Rubber(R)アウトソール、足全体を包み込む360°Wraptorストラップ。さらには細かなフィット調整ができる3つのバックル、アッパーに採用した肌当たりのいいマイクロファイバーなどの現代素材により、さまざまな環境にも耐えられるタフなスポーツサンダルへと進化しています。

【MEN】

価格：\24,200（税抜\22,000）

サイズ：25.0cm～30.0cm（サイズは1cm刻み）

カラー：2色展開

【APREAQUA CT（アプレアクア CT）】

SAFFRON/ BLACKBLACK

スニーカーのような履き心地を楽しめる水陸両用サンダル

「ApreAqua CT」はアーカイブから着想を得て、水辺のアクティビティを思いっきり楽しめるように開発された最新ウォーターシューズです。水に浮く軽量なEVAアッパーを採用し、ドレインホール（排水穴）により素早く水が抜け、常にドライで快適な履き心地をキープ。つま先をしっかり覆うクローズドトゥデザイン、足を固定するシューズ形式と脱ぎ履きしやすいパッケーライドサンダル形式に使い分けられるヒールストラップ、グリップ力に優れたラバーアウトソールが、水辺の冒険もしっかりサポートします。

【 ALL GENDER】

価格：\8,580（税抜\7,800）

サイズ：22.0cm～29.0cm（サイズは1cm刻み）

カラー：3色展開

BLUE OPALBLACKOYSTER GREY

【自然を楽しむために存在するTeva】

Tevaは1984年に米・グランドキャニオンで誕生。あるリバーガイドが人々を案内するのに、トングのサンダルだと容易に脱げてしまうことに困っていました。ある日、水辺でサンダルが脱げそうになったとき、彼は即席でたまたま近くにあった時計の面ファスナーのベルトをトングの緒に取り付け、サンダルが脱げにくいようにデザインしたことから、Tevaのサンダルは始まりました。新たに作るのではなく、「あるもの」で、まるでブリコラージュ的に作られたのがTevaのサンダルです。

「Teva」はヘブライ語で「Nature（自然）」。川岸から生まれたというブランド起源や、自然という意味を持つブランド名から分かるように、アウトドアをルーツに持つTevaにとって自然や環境保全は縁が深いです。

【About Teva】

1984年、Tevaは世界で初めてスポーツサンダルを開発しました。それ以来、アウトドアを楽しむすべての人が、より自由に冒険できるようサポートし続けています。「泥だらけになって遊ぶ。焚き火の周りで踊る。水しぶきを浴びて飛び込む。」そんなワクワクする瞬間を、環境に配慮した素材と革新的なデザインで提供し続けていきます。

詳しくは Teva公式サイト(https://jp.teva.com/) をご覧ください。

【About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、HOKA(R)、Teva(R) があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートや専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、50年にわたる実績を持っています。

詳しくはwww.deckers.comをご覧ください。

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