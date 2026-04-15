サッカーゲーム実況が大人気！2.5次元VTuber「なつしば」の限定グッズが必ず当たる“ハズレなし”オンラインくじが登場！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、2.5次元VTuberなつしばのオリジナルグッズが必ず当たる『なつしばサッカークラブオンラインくじ』を、2026年4月15日(水)18:00より販売開始いたします。

本オンラインくじは、新しく描き下ろしたイラストも使用し、ここでしか手に入らない限定デザインでグッズをラインナップしました。

ハズレなしで必ず賞品が当たるため、オンラインくじが初めての方でも安心してお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、なつしばの限定デザイングッズをお手元にお迎えください。

なつしばサッカークラブオンラインくじ

＜CHETスクラッチ＞

販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/natsushiba-sc

＜販売期間＞

開始：2026年4月15日(水) 18:00

終了：2026年5月3日(日) 23:59

＜販売価格＞

1回 880円（税込）

＜賞品詳細＞

S賞：描き下ろしイラストのミニブランケット♪

A賞：描き下ろしイラストのアクリルスタンド♪

B賞：サッカーユニフォーム型アクリルキーホルダー

C賞：推し活の相棒スクエア缶バッチ

D賞：ポップなデザインのL版ブロマイド

なつしば / プロフィール

3度のご飯よりもゲームが好き！

サッカーゲームを中心にゲーム実況をしている“なつしば”です。

毎日本気でゲーム配信やってます！

公式X：https://x.com/shibainuchan124

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shibainuchan124

CHETスクラッチについて

CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。

在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。

CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store

CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

CHET Marketingでは、CHETスクラッチなどVTuber様と様々な取組みを行なっております。

グッズ化やビジネス化など、提携希望のVTuberの皆様は以下よりお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

メールアドレス：chetarx@chet.co.jp

LINE：https://lin.ee/LhGVtoa

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp