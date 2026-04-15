LINKS UMEDA 8F レストランフロアが大規模リニューアル！「変わる、8F。EVOLUTION! DINING」を掲げ、約20店舗を刷新

株式会社ヨドバシ建物

大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」では、2025年10月より段階的に大規模リニューアルを実施しております。このたび、8Fレストランフロア「LINKS DINING（リンクスダイニング）」においても、2026年4月より新店舗が順次リニューアルオープンいたします。「変わる、8F。EVOLUTION! DINING」をキャッチフレーズに掲げ、約20店舗の新規出店・業態変更を含む大幅なテナント再編により、レストランフロアの質と選択肢を拡充してまいります。

リニューアルコンセプト「変わる、8F。EVOLUTION! DINING」

「LINKS DINING」は、梅田エリア最大級のレストランフロアとして、和洋中・多国籍・カフェなど多彩なグルメを取り揃え、ビジネスワーカーからファミリー、インバウンドまで幅広いお客様にご利用いただいてまいりました。

LINKS UMEDAの開業から6年を迎え、お客様の食のニーズや梅田エリアの競合環境が大きく変化するなか、コンセプトに掲げた「EVOLUTION! DINING」は、「トレンド」「女性向け」「食×酒 体験型」「充実ごはん」という4つの進化軸でフロア全体の魅力を底上げし、大阪・梅田エリアの飲食店選びで真っ先に足を運びたくなるレストランフロアを目指してまいります。

今回のリニューアルでは、話題性のある新ブランドや専門性の高い新業態を積極的に誘致し、お客様お一人おひとりが「自分向けの店がある」と感じていただけるフロアへと生まれ変わります。

４つの進化軸

【１】トレンド ラインナップの強化 ― いつ来ても、新しい出会いがある。

国内外で話題を集める新業態・注目ブランドを誘致。京都・東京など各地で行列ができるお店や、梅田初進出となる話題の業態が集結します。第1期・第2期を通じて順次オープンし、いつ来ても新しい出会いがあるフロアへと進化します。

【２】女性向けラインナップの強化 ― 食べたいが、見つかる。

「ちょうどいい」が見つかる店舗を厳選。話題の新業態から、日常使いのカジュアルイタリアンまで、女子会・ひとりごはん・記念日といったあらゆるシーンに応える多彩なラインナップを揃えます。質・空間・価格帯のバランスにこだわった選定により、女性が「自分に合う店がある」と感じていただけます。

【３】食×酒 体験型ラインナップの強化 ― 食のひとときに、お酒の会話を。

炭火や素材にこだわった個性豊かな料理と、お酒の会話が生まれる空間を強化。五感で楽しめる炉端焼き、こだわりの焼鳥と蕎麦、本格焼肉など、体験型の店舗が集結します。仕事帰りの一杯から週末のディナーまで、食とお酒を通じた「こだわりのひととき」を8階でお過ごしいただけます。

【４】充実ごはんラインナップの強化 ― 毎日通っても、飽きがこない。

関西初出店を含む多彩な「しっかりごはん」業態を拡充。牛たん定食・本格中華・点心バイキング・カジュアルイタリアンなど幅広いジャンルを揃えます。第2期にはお好み焼き・回転寿司・焼肉・洋食など日常使いの業態も加わり、ビジネスパーソンや学生が毎日通っても飽きのこないフロアを実現します。

主な新規・リニューアル店舗

【第１期・春】

牛たんとろろ麦めし ねぎし（牛たん）4月28日（火） オープン＜関西初出店＞

東京で長年愛され続けてきた牛たんを中心としたお肉の定食店「ねぎし」が、ついに関西へ初上陸。こだわりの麦めし・とろろ・テールスープ・お新香とともに、素材にこだわった本格牛たんをご堪能いただけます。毎日通いたくなるおいしさと、温かなおもてなしで皆さまをお迎えします。

＜イチオシ＞ねぎしセット 2,900円（税込）

■オープン記念キャンペーン：公式アプリで１００円引きクーポン配布！

炭炉まん（炉端焼き）4月27日（月） オープン＜大阪初出店＞

京都烏丸で連日満席の人気炉端焼き「炭炉まん」が梅田に初出店。囲炉裏を望むカウンターはライブ感たっぷり。炭火で香ばしく焼き上げた京野菜のほか、自社一頭買いで仕入れた阿波黒牛をはじめとする牛肉、串焼きなど居酒屋づかいにも。大阪進出にあたり「炭炉まんの定食」も初登場！どうぞご期待ください。

＜イチオシ＞炭炉まんの牛カルビ定食 1,529円（税込） ※牛カルビ1.5倍 1,969円（税込）

麺屋優光（ラーメン）4月26日（日）オープン＜大阪初出店＞

京都で行列が絶えない麺屋優光が、満を持して大阪に初出店。毎朝製麺する自家製麺と厳選チャーシューが織りなす渾身の一杯をご堪能ください。サイドメニューには京都の名店・齋華監修のウーパイロ、大阪の名店・鶏匠いし井監修の鶏そぼろ丼も揃い、充実のラインナップでお迎えします。

月島もんじゃ くうや（もんじゃ焼き）５月上旬 オープン＜梅田エリア初出店＞

本場・月島に本店を構え、連日行列が絶えない「月島もんじゃ くうや」がリンクス梅田に初出店。明治四年創業の豊洲水産仲卸から直送される新鮮な海鮮と、魚介・鶏ガラ・香味野菜をブレンドした自家製だしが織りなす味は格別です。すべてのもんじゃ焼きをスタッフが目の前の鉄板で丁寧に焼き上げる、できたての絶品をぜひご堪能ください。

＜イチオシ＞明太子もちもんじゃ 1,958円（税込）

炭火焼鳥と蕎麦 TORA鶏YA（焼鳥）4月24日（金）オープン＜新業態＞

「お客様からもスタッフからも愛される店」を理念に掲げるTORA鶏YAが、生産者の顔が見えるものづくりを追求し、新たな一歩を踏み出します。看板メニュー「極み炭火焼き」は鹿児島の産地と連携し、地鶏・玉葱・春菊・自家製柚子胡椒・オリジナルドレッシングにいたるまで素材を厳選。炭火の火入れや出汁の仕込みにも徹底的に向き合い、サイドメニューの餃子一つひとつにも妥協しない。他店にはない品質を追求しました。オープン後もさらなる高みを目指し、進化し続けます。

＜イチオシ＞極み炭火焼き 1,680円（税込）

カプリチョーザ（イタリアン）３月17日（木）オープン＜リニューアル＞

「カプリチョーザ」とはイタリア語で"気まぐれ"という意味。南イタリアのトラットリア（大衆食堂）をコンセプトに、本場の味を肩肘張らずに気軽に楽しめるカジュアル・イタリアンとして、長年にわたり幅広い世代から支持を集めてきました。味・ボリューム・コストパフォーマンス、そして賑やかな食卓の楽しさ。創業以来変わらぬその魅力を、リニューアルを機にあらためてお届けします。

＜イチオシ＞トマトとニンニクのスパゲティ 1,320円（税込）

香港蒸籠（中華・飲茶バイキング）４月20日（月）オープン＜リニューアル＞

本格中華料理と出来たての点心が心ゆくまで楽しめる食べ放題レストラン「香港蒸籠」がリニューアルオープン。チャイナドレス姿のスタッフが熱々の点心をワゴンで提供する本場さながらのサービスと、香港らしい賑やかな雰囲気の中で、中華料理・点心・デザートをお好きなだけご堪能ください。

＜イチオシ＞【大人】平日ランチバイキング 2,418円（税込）

焼肉の牛太 本陣（焼肉）５月１日（金）オープン＜リニューアル＞

精肉卸直営の「焼肉の牛太 本陣 LINKS UMEDA店」が刷新。目玉は卸直送だからこそ叶う「黒毛和牛カルビ699円」という価格。店内手切りの鮮度抜群な銘柄牛を、かまど炊きの銀シャリが引き立てます。1g20円～選べる「本日の銘柄牛肉前菜」も新登場。梅田の真ん中で、圧倒的鮮度とコスパの極致をご体感ください。

＜イチオシ＞A5等級和牛カルビ 768円（税込）

■オープン記念キャンペーン：オープンから1ヵ月間限定で、生ビール・ハイボール・レモンサワーを各99円（税込108円）でご提供予定です。

【第２期・夏】

2026年夏からは、リニューアル第2期として新店舗が順次オープンする予定です。回転寿司・海鮮定食・九州料理食堂・豚料理専門店など、日常使いに対応した新店舗が加わり、充実ごはん軸をさらに強化します。また、お好み焼き・しゃぶしゃぶなど親しまれてきた既存店もリフレッシュして帰ってきます。さらに、鉄板ハンバーグや食べ放題ピッツァなど新業態へのリニューアルも予定しており、トレンドや女性向けの軸も厚みを増します。第1期に続き、フロア全体の幅と奥行きがさらに広がる「LINKS DINING」に、ぜひご期待ください。

EVOLUTION! DININGは、８Fだけじゃない！

大阪・梅田エリアにラグジュアリーな大規模バーベキュー場が2026年4月20日（月）リニューアルオープンします！

グリルピア（バーベキュー）４月20日（月）オープン＜関西初出店＞

LINKS UMEDA屋上に、全席ソファ仕様・500席超の開放的な空間が誕生します。 蓋つきの本格ガスグリルで楽しむバーベキューを、ラグジュアリーなソファ席でゆったりと。 食材・飲み物の持ち込みは自由。食材セットや飲み放題メニューも豊富にご用意しており、手ぶらバーベキューもお楽しみいただけます。 平日4時間制、土日祝3時間制で、都会の本格バーベキューをたっぷりご堪能ください。 バーベキューはもちろん、各種パーティや会社の懇親会など、イベント会場としてもご利用いただけます。 4月より予約受付開始予定！

＜イチオシ＞利用料:2000円～、レギュラーセット2300円

■オープン記念キャンペーン：豪華賞品が当たる抽選会 ※詳しくはグリルピアのホームページをご確認ください。

リンクス梅田限定のアパレル＆チャームも限定販売！人気の「グラニフ」がリンクス梅田に登場します！

グラニフ（新規出店）4月24日（金）オープン＜梅田での大型店舗初出店＞

「ポップカルチャーのセレクトショップ」として、オリジナルキャラクターや多彩なコラボレーションのアパレル・雑貨を展開する「グラニフ」。リンクス梅田店は関西エリアのグラニフで最大のストアで、店舗限定商品や関西で唯一クレーンゲームなどのアミューズメントコーナーが登場。ここにしかないグラニフが揃います。

＜イチオシ＞リンクス梅田限定Tシャツ/チャーム

■オープン記念キャンペーン：4/24(金)～5/6(水・祝)の期間中、5,500円（税込）以上お買い上げの方へのノベルティプレゼントや、グラニフ会員限定の10%OFFキャンペーンを実施いたします。

※ノベルティはなくなり次第終了です。

さらに、グラニフ ファンは見逃せない！オープン記念のサプライズ企画をご用意しています！

ここでしか手に入らないグラニフ オープン記念グッズも当たる！

グラニフ コラボの巨大カプセルマシン「リンクスる！PON抽選会」が

期間限定でリンクス梅田B1Fに登場します！

話題の人気家電や商品券が当たるリンクス梅田の

恒例抽選会「リンクスる！PON」が、グラニフ仕様に染まる２日間。

グラニフのオープン限定サプライズ賞品として、

グラニフ オープン記念限定デザインのアクリルキーホルダーなど。

リンクス梅田だからこそのプレミアム＆ボリューミーな景品盛りだくさんで開催します。

グラニフ コラボ「リンクスる！PON抽選会」

開催日：4/25（土）、4/26（日）

開催場所：リンクス梅田B1F イベントスペース

当月中のリンクス梅田のお買い上げレシート5,000円(税込)ごとに１回チャレンジ！

さらに、リンクス梅田のSNSフォロー画面提示で1回追加でチャレンジ可能！

※リンクス梅田のレシートのみ、リンクス梅田のレシート合算、リンクス梅田のレシート+ヨドバシカメラのレシートが対象。

ヨドバシカメラのみのレシートは対象外。

※レシートとSNS合わせて1受付おひとり様最大5回まで

LINKS UMEDA（リンクス梅田）について

LINKS UMEDAは、ファッションや食・サービスなど、多彩な店舗が集積した複合商業施設です。多種多様な約170の店舗に加えて1,100台ものお客様用駐車場を完備し、ヨドバシカメラにお越しのお客様をはじめ、オフィスワーカーの皆様、ファミリーのお客様にも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供いたします。

LINKS UMEDA

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

B1F LINKS MARCHE Eat&Walk 9:30～22:00

オイシイもの横丁 11:00～24:00（LO.23:30）

1F～7F 10:00～21:00

8F 11:00～23:00（LO.22:30）

13F キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA 8:00～24:00

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

TEL: 06-6486-2225 受付時間 10:00～21:00