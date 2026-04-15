累計10万DL突破!!話題の短編が遂に単行本化『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』4月15日(水)コミックシーモアにて先行配信開始

株式会社新潮社

株式会社新潮社が刊行する『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』が、2026年4月15日(水)より、コミックシーモアにて先行配信を開始いたしました（https://www.cmoa.jp/title/355304/(https://www.cmoa.jp/title/355304/)）。

配信開始を記念し、コミックシーモアでは単行本先行配信記念フェアを開催中です。『Kの支配者』の制作秘話など、ここでしか読めない奥田枠先生の独占インタビューを公開するほか、期間中に先生への応援メッセージをお送りいただいた方全員に、描き下ろしイラストをプレゼント！

ここでしか手に入らない豪華描き下ろしイラストとなっておりますので、ぜひご注目ください。

※締め切りは、2026年4月28日(火)23時59分までです。

特設ページはこちら！ :https://www.cmoa.jp/special/feature/260415_knosihya/

先行配信となるコミックシーモアでは、ここでしか読めない『Kの支配者』描き下ろし漫画（6p）の特典付きですので、ぜひお楽しみください。

その他、発売記念企画が目白押し！

コミコミスタジオでは、奥田枠先生による抽選WEBサイン会の開催が決定いたしました。

『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』に当選者さまのお名前と奥田枠先生のサインが入ります。2026年4月20日(月)10:00AMより受付を開始し、4月29日(水)9:59AMまで応募を受け付けます。

詳細はこちら：https://comicomi-studio.com/news/detail.php?id=12924

さらに、ホーリンラブブックスでは発売記念キャンペーンを実施。期間中にホーリンラブブックスで『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』をご購入いただいた方の中から抽選で1名様に、奥田枠先生のサイン入り色校正紙をプレゼントいたします。

対象は、2026年6月8日(月)までに発送完了となるご注文になります。

詳細はこちら：https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-yB9JxvZ2gyF9

加えて、書泉・芳林堂書店にて複製原画の展示が決定！

書泉グランデ、書泉ブックタワー、芳林堂書店高田馬場店の3店舗にて、奥田枠先生による美麗な原稿をご覧いただけます。

詳細はこちら：https://www.shosen.co.jp/fair/41366/

書籍内容紹介

累計10万DL突破!!

話題の『Kの支配者』が遂に単行本化。

ある資産家の息子Kが死んだ。

順風満帆に生きてきたKの死に疑問を抱いた警察は、

重要参考人として、Kの自殺を通報した坂滝晃を召喚する。

調査の過程で明らかになった、二人の淫らで歪な関係とは――。

誰にも理解されなくとも、この関係は祝福でした。（『Kの支配者』）

父親の死をきっかけに実家に戻った龍蔵が見たのは、

優しかった兄の強圧的で変わり果てた姿。

そんな中、父は兄に殺されたのだという女中からの密告があり――。

支配者出会った父と兄の間に何があったのか。

秘密が暴かれる時、その家は正しい形を取り戻す。（『HOUSE』）

『HOUSE』と描きおろし8Pを加えた、支配をめぐる珠玉の短編集。

書籍データ

【タイトル】『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』

【著者名】 奥田枠

【発売日】2026年4月15日（水）コミックシーモア先行配信

2026年5月9日（土）その他書店にて発売

【造本】B6

【定価】880円（税込）

【ISBN】978-4-10-772942-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772942/