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北海道産のアスパラや一本釣りした藁焼きかつおを使用する春の味覚を楽しめる旬の逸品料理が４月１４日（火）より販売開始〜飲食店初！小田原吉匠監修の「鯵の唐揚げ」も新登場〜
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、お酒のお供や追加の一品に頼みやすい『旬の逸品料理』を展開しています。２０２６年４月１４日（火）より、同メニューに新たに、春が旬の“北海道産アスパラ”や“藁焼きかつお”を使用した逸品料理を追加し、販売いたします。
さらに今回、飲食店での販売は初となる小田原吉匠監修「鯵の唐揚げ」をはじめとした逸品料理も新たに登場いたします。
また、とんでんで豊富に取り揃えているお酒とともに、旬の逸品料理との組み合わせもお楽しみいただけます。日本酒や焼酎、生ビールなど、それぞれの味わいに合わせたペアリングをご提案します。お好みの一杯と合わせながら、春の味覚をゆったりと味わう、特別なひとときをお過ごしください。
素材本来の味わいを楽しめる春が旬の“北海道産アスパラ”を天ぷらとサラダでご用意
素材の旨味を活かしてシンプルに味わえる、「北海道産アスパラの天ぷら」と「北海道産アスパラサラダ」の２品をお楽しみいただけます。みずみずしくて柔らかい北海道産のアスパラは、シンプルながら手間にこだわり、天ぷらはさくっとした食感が残るよう温度と品質管理をした衣で揚げ、サラダはボイル後すばやく冷水で冷やし、しゃきっとした歯ごたえが感じられるよう下ごしらえをしております。
また、野菜本来の甘さを感じられる当メニューには、淡麗ですっきりとした飲み口の日本酒「八海山」がおすすめです。
北海道産アスパラの天ぷら ６９０円（税込７５９円）
北海道産アスパラサラダ ６９０円（税込７５９円）
八海山 １,０８０円（税込１,１８８円）
一本釣りした新鮮なかつおを香ばしく藁焼きで存分に楽しめる逸品料理
太平洋南沖で一本釣りした後、鮮度が落ちないよう管理し、藁の炎で表面だけ一気に焼き上げた藁焼きかつおを、「藁焼きかつおのたたき」と「藁焼きかつおおろし」でお楽しみいただけます。
「藁焼きかつおのたたき」は、シーンによって選びやすい５枚・８枚の２種類でご用意いたします。今年はオニオンスライス・刻み大葉・みょうが・ミニヨンねぎ・生姜の薬味のほかに、信州みそをベースに、にんにく・生姜・香辛料を効かせた辛味噌を新たにお付けし、コクのある味変をお召し上がりいただけます。
「藁焼きかつおおろし」は、大根おろしと生姜、大葉の薬味と一緒にさっぱりと楽しめるメニューです。
藁焼きならではの力強く芳醇な香りと、かつお本来の凝縮された赤身の旨みには、柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりの上品な芋焼酎「富乃宝山」がぴったりです。
藁焼きかつおのたたき【５枚】７９０円（税込８６９円）
藁焼きかつおのたたき【８枚】１,１９０円（税込１,３０９円）
藁焼きかつおおろし ４９０円（税込５３９円）
富乃宝山
【ボトル】３,０２０円（税込３,３２２円）
【グラス】４８０円（税込５２８円）
飲食店初！鯵の唐揚げ専門店 小田原吉匠監修「鯵の唐揚げ」が新登場
日本唐揚げ協会主催「第１６回からあげグランプリ（２０２５年）」の素材バラエティ部門にて、3年連続で最高金賞を受賞した『小田原吉匠』。その名店が監修した「鯵の唐揚げ」を、和食処とんでん全店舗にてご提供いたします。外食チェーンへの監修は、とんでんが全国で初めての販売です。
国産の鯵を頭からしっぽまで、まるごと唐揚げにし、サクサクとした食感と凝縮した魚の旨みをお楽しみいただけます。素材の味が楽しめるまろやかな塩味の“しお味”と、ピリッとスパイシーな“カレー味”の２種類を１皿でご用意いたします。
香ばしい風味の「鯵の唐揚げ」には、キンキンに冷えた喉越しのよい爽快な飲み口の「アサヒスーパードライ」がおすすめです。
小田原吉匠監修 鯵の唐揚げ（しお・カレー味） ６９０円（税込７５９円）
アサヒスーパードライ樽生 中ジョッキ ６５０円（税込７１５円）
≪ 新しい旬の逸品料理メニュー 概要 ≫
■対象期間 ：２０２６年４月１４日（火）
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■内 容 ：
藁焼きかつおのたたき（８枚） … １,１９０円（税込１,３０９円）
藁焼きかつおのたたき（５枚） … ７９０円（税込８６９円）
藁焼きかつおおろし … ４９０円（税込５３９円）
北海道産アスパラの天ぷら … ６９０円（税込７５９円）
北海道産アスパラサラダ … ６９０円（税込７５９円）
小田原吉匠監修 鯵の唐揚げ … ６９０円（税込７５９円）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
さらに今回、飲食店での販売は初となる小田原吉匠監修「鯵の唐揚げ」をはじめとした逸品料理も新たに登場いたします。
素材本来の味わいを楽しめる春が旬の“北海道産アスパラ”を天ぷらとサラダでご用意
素材の旨味を活かしてシンプルに味わえる、「北海道産アスパラの天ぷら」と「北海道産アスパラサラダ」の２品をお楽しみいただけます。みずみずしくて柔らかい北海道産のアスパラは、シンプルながら手間にこだわり、天ぷらはさくっとした食感が残るよう温度と品質管理をした衣で揚げ、サラダはボイル後すばやく冷水で冷やし、しゃきっとした歯ごたえが感じられるよう下ごしらえをしております。
また、野菜本来の甘さを感じられる当メニューには、淡麗ですっきりとした飲み口の日本酒「八海山」がおすすめです。
北海道産アスパラの天ぷら ６９０円（税込７５９円）
北海道産アスパラサラダ ６９０円（税込７５９円）
八海山 １,０８０円（税込１,１８８円）
一本釣りした新鮮なかつおを香ばしく藁焼きで存分に楽しめる逸品料理
太平洋南沖で一本釣りした後、鮮度が落ちないよう管理し、藁の炎で表面だけ一気に焼き上げた藁焼きかつおを、「藁焼きかつおのたたき」と「藁焼きかつおおろし」でお楽しみいただけます。
「藁焼きかつおのたたき」は、シーンによって選びやすい５枚・８枚の２種類でご用意いたします。今年はオニオンスライス・刻み大葉・みょうが・ミニヨンねぎ・生姜の薬味のほかに、信州みそをベースに、にんにく・生姜・香辛料を効かせた辛味噌を新たにお付けし、コクのある味変をお召し上がりいただけます。
「藁焼きかつおおろし」は、大根おろしと生姜、大葉の薬味と一緒にさっぱりと楽しめるメニューです。
藁焼きならではの力強く芳醇な香りと、かつお本来の凝縮された赤身の旨みには、柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりの上品な芋焼酎「富乃宝山」がぴったりです。
藁焼きかつおのたたき【５枚】７９０円（税込８６９円）
藁焼きかつおのたたき【８枚】１,１９０円（税込１,３０９円）
藁焼きかつおおろし ４９０円（税込５３９円）
富乃宝山
【ボトル】３,０２０円（税込３,３２２円）
【グラス】４８０円（税込５２８円）
飲食店初！鯵の唐揚げ専門店 小田原吉匠監修「鯵の唐揚げ」が新登場
日本唐揚げ協会主催「第１６回からあげグランプリ（２０２５年）」の素材バラエティ部門にて、3年連続で最高金賞を受賞した『小田原吉匠』。その名店が監修した「鯵の唐揚げ」を、和食処とんでん全店舗にてご提供いたします。外食チェーンへの監修は、とんでんが全国で初めての販売です。
国産の鯵を頭からしっぽまで、まるごと唐揚げにし、サクサクとした食感と凝縮した魚の旨みをお楽しみいただけます。素材の味が楽しめるまろやかな塩味の“しお味”と、ピリッとスパイシーな“カレー味”の２種類を１皿でご用意いたします。
香ばしい風味の「鯵の唐揚げ」には、キンキンに冷えた喉越しのよい爽快な飲み口の「アサヒスーパードライ」がおすすめです。
小田原吉匠監修 鯵の唐揚げ（しお・カレー味） ６９０円（税込７５９円）
アサヒスーパードライ樽生 中ジョッキ ６５０円（税込７１５円）
≪ 新しい旬の逸品料理メニュー 概要 ≫
■対象期間 ：２０２６年４月１４日（火）
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■内 容 ：
藁焼きかつおのたたき（８枚） … １,１９０円（税込１,３０９円）
藁焼きかつおのたたき（５枚） … ７９０円（税込８６９円）
藁焼きかつおおろし … ４９０円（税込５３９円）
北海道産アスパラの天ぷら … ６９０円（税込７５９円）
北海道産アスパラサラダ … ６９０円（税込７５９円）
小田原吉匠監修 鯵の唐揚げ … ６９０円（税込７５９円）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp