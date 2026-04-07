落合 陽一プロデュース万博パビリオン「null²」次章を発表

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー落合 陽一プロデュース万博パビリオン「null²」次章を発表--マクニカが伴走支援し、横浜に常設シアターとGREEN×EXPO 2027の2拠点で展開2026年に横浜ランドマークタワーに「null²ⁿ」、GREEN×EXPO 2027に「null⁴」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



















メディアアーティスト・落合 陽一氏、株式会社サステナブルパビリオン２０２５（本社：東京都品川区、代表取締役社長：木村 匡孝、以下サステナブルパビリオン２０２５）および株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、落合 陽一氏プロデュースのEXPO 2025 大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「null²（ヌルヌル）」から生まれる2つの新プロジェクトとして、以下の新規プロジェクトを本日発表いたします。第1弾は2026年に横浜みなとみらいランドマーク内に常設シアター「null²ⁿ（ヌルヌルネクサス）」をオープン、第2弾は2027年3月に2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）で新作「null⁴（テトラヌル）」を公開します。マクニカは、EXPO 2025 大阪・関西万博（以下大阪・関西万博）において「null²」のデジタルヒューマン・来場者体験基盤の開発を支援したパートナーとして、横浜・GREEN×EXPO 2027の両拠点展開を引き続き伴走支援することをあわせて発表いたします。

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²」のレガシーを継承・進化させる新プロジェクトを発表



























null²ⁿのイメージ(C)Sustainable Pavilion



























■ 第2弾：null⁴（テトラヌル）--GREEN×EXPO 2027「null⁴」は、「null²」が自然の中で転生して生まれた風景変換彫刻であり、GREEN×EXPO 2027会場内SATOYAMA Villageの中に設置される予定です。null²と同様にプロデューサー落合陽一の「シグネチャー」作品として、花壇の花・空・風・来場者の影を回転する鏡面に取り込み風景を変換する彫刻であり、同時に計算機自然の生命彫刻としてインタラクティブに空間と感応します。「null⁴」は、「null²」の単なる移設ではなく、「転生」として位置づけられます。自然・人工物・計算と人間の関係性を、新たな次元において再構成する試みです。テトラレンマを標榜する4棟のテトラヌルと、巨大なマニ車のようなオブジェクトが回転しながら、風景・光・人の気配を取り込み、場を生成していきます。魂を蒸留するかのような運動の中で、計算機自然はデジタル発酵を続け、環境と知覚の新たな循環を立ち上げます。【展示概要】会期：2027年3月19日〜2027年9月26日会場：GREEN×EXPO 2027会場 SATOYAMA Village内企画：一般社団法人計算機と自然公式HP：https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp

null⁴のイメージ(C)Yoichi Ochiai



























■ Mirrored Body(R) アプリについて大阪万博で17万人が体験したアプリ「Mirrored Body(R)」を事前ダウンロードし、究極の体験をご準備ください。あなたのデジタル分身が、横浜「null²ⁿ」やGREEN×EXPO 2027「null⁴」の空間演出と直接シンクロします。デジタルと物理空間が溶け合う計算機自然の世界を、あなた自身のAIアバターと共にお楽しみください。■ プロデューサー 落合 陽一氏 コメント

「大阪の地で生まれた『null²』は、計算機自然、人間とAI、デジタルと物理が溶け合う新しい風景を生み出しました。次は横浜です。みなとみらいの中で一度『記号』を手放し、そして上瀬谷の深い森の中で計算機自然の新たな現実と出会う。この都市と自然を股にかけた『どこでもなくてどこにでもある』計算機自然の旅は、AI時代における人間の美しい『四苦八苦』を肯定する壮大な儀式になります。さようならホモサピエンス。そして、おかえり、ヌルの森。」

■ 落合 陽一 プロフィールメディアアーティスト。1987年生まれ。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、同大学図書館情報メディア系教授。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー。一般社団法人計算機と自然 代表理事。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。Prix Ars Electronica栄誉賞（2016）、EU STARTS Prize、SXSW Creative Experience ARROW Awards（2019）受賞。■ 株式会社サステナブルパビリオン２０２５についてサステナブルパビリオン２０２５は、デジタルとフィジカルの垣根を越えて、人の体験できる時間や空間を拡げ「もっと自分を、新しい自分を生きる」ことを可能にする“究極のID基盤”である「Mirrored Body(R)」を開発しています。デジタルアバターの概念を進化させる「Mirrored Body(R)」の仕組みや技術を標準化し、あらゆる人が社会的に活用できるプラットフォーム構築の実現に取り組んでいます。サステナブルパビリオン２０２５について：https://sp-2025.com/■ 株式会社マクニカについて半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日時点のものです。※本文中の「ヌル」については半角が正式表記になります。