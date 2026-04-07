【西日本最大級の介護・医療展「バリアフリー2026」】4月15～17日インテックス大阪で開催｜エコムシュウを出展！

ケアフォート株式会社

ケアフォート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：春山 泰三）は、2026年4月15日（水）から17日（金）までインテックス大阪で開催される、介護・福祉・医療・看護の総合展示会「バリアフリー2026（ブース番号：4号館 4-413）に、使用済みおむつパックシステム「エコムシュウ」を出展いたします。

本展示会では、医療・介護現場の深刻な課題である「使用済み紙おむつのニオイ・感染症対策」を劇的に改善するパックシステム「エコムシュウ」の最新ラインナップを展示。特に、「カートリッジ式バッテリー」を採用した新型モデルを中心に、デモンストレーションを実施いたします。



■エコムシュウとは

使用済みのおむつや、感染症対策に用いられたガウン・マスクなどを専用のパックテープで密封するシステムです。菌やウイルス、臭いを閉じ込めることで、清潔で衛生的な環境を保ち、二次感染のリスクを軽減することができます。簡単に操作でき、作業効率を向上させることも可能です。

■出展の見どころ：現場の声を形にした「2つ」の進化

今回の展示では、運用環境に合わせて選べる2つのモデルを軸に、現場の負担軽減と衛生環境の向上をご提案します。

1. 災害時も止まらない。BCP対策を強化した「新型エコムシュウ（EMY-4517B）」

従来の「内蔵型」から、着脱可能な「カートリッジ式バッテリー」へ一新しました。

充電待ちゼロ： 予備バッテリーに交換するだけで、24時間連続稼働が可能に。

災害対応： 電源確保が困難な非常時でも、予備のバッテリーを用意しておくことで、衛生的な汚物処理を継続できるため、施設のBCP（事業継続計画）対策として極めて有効です。

2. 狭いスペースにもフィットする「エコムシュウ コロン（EMY-3530B）」

「多機能なエコムシュウを、個室やトイレでも使いたい」という要望から生まれたコンパクトモデルです。内臓型大容量バッテリーを搭載。

省スペース設計： 奥行きを100mmカット。居室のベッドサイドや小規模施設でも場所を選ばず設置可能です。

■ケアフォート株式会社について

ケアフォート株式会社は、医療・介護現場の衛生環境改善を支援するソリューションを提供しています。2026年に新たに制定したMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）のもと、テクノロジーと現場の声を融合させ、誰もが安心して過ごせる社会の実現を目指し、新しいフェーズへと踏み出しました。

【MISSION（使命）】 「世界中の医療・介護現場に、安心と快適を届ける。」

【VISION（目指す姿）】 「医療・介護の未来を、より心地よく、より安全に。」

■会社概要

社名： ケアフォート株式会社

所在地： 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス1307

設立： 2011年10月

事業内容： 医療・介護用衛生機器の企画・販売

URL： https://www.carefort.co.jp

■展示会概要

名称： バリアフリー2026 / 慢性期医療展 / 看護未来展

会期： 2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場： インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

ケアフォートブース： 4号館 4-413

公式サイト： https://www.tvoe.co.jp/bmk/