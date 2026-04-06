1970年創業の葬儀社(株)備前屋が倉敷市に初進出『家族葬のファミーユ 田ノ上ホール』をオープン～1日1組の貸切スタイルであたたかい見送りを提供～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの事業会社である株式会社備前屋（本社：岡山県瀬戸内市、代表取締役：赤木 保成）は、2026年4月12日（日）に「家族葬のファミーユ 田ノ上ホール（所在地：岡山県倉敷市田ノ上新町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345790/images/bodyimage1】
（イメージ画像）植栽を配し優しい印象を与える新ホールの外観
1970年（昭和45年）に創業し、これまで瀬戸内市、岡山市で13店舗を展開してきた(株)備前屋が、このたび倉敷市に出店エリアを拡大します。
新ホール「家族葬のファミーユ 田ノ上ホール」は、倉敷市街地から続く県道60号線、通称“五軒屋線”に面し、この地域にお住まいの方がアクセスしやすい場所に立地します。大切な方が慣れ親しんだ思い出の多い地で、ファミーユのあたたかいお見送りを提供いたします。
ホール外観は、明るいベージュトーンを中心に、異素材の外壁素材を組み合わせたモダンな意匠です。出棺時に雨風をしのげるよう、外動線には屋根付きのアプローチを設けました。
ホール内には上質感のある中庭を配し、ゆっくりと心休まる時間を過ごしていただけます。
■「家族葬のファミーユ 田ノ上ホール」概要
所在地：岡山県倉敷市田ノ上新町1番8号
建物構造：木造
敷地面積：965.50平米
建築面積：282.15平米
駐車場：17台
施設内容：式場30席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 水島臨海鉄道水島本線「球場前駅」から車（タクシー）で約7分
JR西日本「倉敷駅」から同約11分
＜バス＞ 両備バス（倉敷循環線）「沖新町」停留所から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 山陽自動車道「早島IC」から約15分
URL ： https://www.sougi-bizenya.jp/area/okayama/hall/tanoue/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345790/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社備前屋
【設立】 1970年6月
【代表】 代表取締役 赤木 保成
【所在地】 岡山県瀬戸内市邑久町豊原90-1（本社）
岡山県岡山市北区富田420-6（岡山office）
【URL】 https://www.sougi-bizenya.jp/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社備前屋
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（イメージ画像）植栽を配し優しい印象を与える新ホールの外観
1970年（昭和45年）に創業し、これまで瀬戸内市、岡山市で13店舗を展開してきた(株)備前屋が、このたび倉敷市に出店エリアを拡大します。
新ホール「家族葬のファミーユ 田ノ上ホール」は、倉敷市街地から続く県道60号線、通称“五軒屋線”に面し、この地域にお住まいの方がアクセスしやすい場所に立地します。大切な方が慣れ親しんだ思い出の多い地で、ファミーユのあたたかいお見送りを提供いたします。
ホール外観は、明るいベージュトーンを中心に、異素材の外壁素材を組み合わせたモダンな意匠です。出棺時に雨風をしのげるよう、外動線には屋根付きのアプローチを設けました。
ホール内には上質感のある中庭を配し、ゆっくりと心休まる時間を過ごしていただけます。
■「家族葬のファミーユ 田ノ上ホール」概要
所在地：岡山県倉敷市田ノ上新町1番8号
建物構造：木造
敷地面積：965.50平米
建築面積：282.15平米
駐車場：17台
施設内容：式場30席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 水島臨海鉄道水島本線「球場前駅」から車（タクシー）で約7分
JR西日本「倉敷駅」から同約11分
＜バス＞ 両備バス（倉敷循環線）「沖新町」停留所から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 山陽自動車道「早島IC」から約15分
URL ： https://www.sougi-bizenya.jp/area/okayama/hall/tanoue/
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■会社概要
株式会社備前屋
【設立】 1970年6月
【代表】 代表取締役 赤木 保成
【所在地】 岡山県瀬戸内市邑久町豊原90-1（本社）
岡山県岡山市北区富田420-6（岡山office）
【URL】 https://www.sougi-bizenya.jp/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社備前屋
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