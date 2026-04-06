「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」5月号 vol.256 を2026年4月6日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

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2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。今月号の表紙は、音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』から森 彩香 & 岡崎かのん、そしてこの春、高輪ゲートウェイに誕生した複合型ミュージアムMoN Takanawa: The Museum of Narrativesが彩ります。『マドモアゼル・モーツァルト』は福山庸治の漫画を原作に音楽座ミュージカルが1991年に初演した作品。18年ぶりの再演に、カンパニー内のオーディションで選ばれた森 彩香と岡崎かのんが、モーツァルト役、コンスタンツェ役を務めます。MoN Takanawa: The Museum of Narrativesでは、ダンス公演の第一弾として、開館記念プログラム バレエ「アレコ」が上演されます。シャガールがバレエ「アレコ」のために描いた舞台背景画を、会場のBox1000の大型スクリーンに投影します。初演に引き続き主役のアレコを務める大川航矢に意気込みを聞きました。ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○森 彩香 & 岡崎かのん音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』

○駒田 一 & 鈴木壮麻 & 元吉庸泰『Private Fears in Public Places』by Alan Ayckbourn

○山崎銀之丞 & 松下由樹『NEO大衆アンダーグラウンド～弐～』

○大滝紗緒里 & 本西彩希帆Girls Live Action『降臨SOUL』～六文銭ノ誓イ～

○山粼玲奈青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

○松田洋治 & 北村岳子 & 滝澤 諒 & 高崎翔太笑いの実践集団 vol.6『芝居落語 EDO GROOVE ー 時の間 ー』

○横山 翼『2.5次元 STAFF FESTIVAL vol.3』○古川流唯 & 坂田大夢凍玻璃歌劇『泡沫のユークロニア -帷-』○小南光司舞台『ビショップマーダーケース』○上田堪大 & 富田 翔 & 石渡真修 & 大部恭平おぶちゃStage『おとこたち』

○舞台『楽屋 ―流れ去るものはやがてなつかしき―』○伊藤全記 & 山口真由 & 西田悠哉『第15回せんがわ劇場演劇コンクール グランプリ・オーディエンス賞受賞公演』

○寺崎裕香 & 美木マサオ & 内山智絵『記憶の質屋 ほの灯り堂』

○岡崎隼也東京バレエ団『かぐや姫』全3幕

○大川航矢開館記念プログラム バレエ「アレコ」

○飯田洋輔『billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-』

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）▼バックナンバーはこちらhttps://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・16ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/