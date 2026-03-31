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【跡見学園女子大学】花蹊記念資料館 企画展「没後100年 跡見花蹊」開催
跡見学園女子大学新座キャンパスにある花蹊記念資料館では、2026年3月23日（月）より5月20日（水）まで、企画展「没後100年 跡見花蹊」を開催します。
3月28日（土）には構内に47種類約180本の桜の木が並ぶ同キャンパスで「桜まつり」も開催いたしますので、ぜひ合わせてご予定ください。
本年、跡見学園の創立者である跡見花蹊は、没後百年の節目を迎えました。
明治という大きな転換期にあって、花蹊は女子教育の重要性を見据え、自らの信念のもとに教育の道を切り拓きました。学問と芸術を重んじ、人格の陶冶を基盤とするその理念は、建学の精神として今日まで脈々と息づいています。
本展は、没後百年を記念し、その生涯と事績を総覧するものです。これまでの回顧展でも紹介されてきた代表作を含む書画作品をはじめ、宮中との関わりを示す資料、跡見女学校における修学旅行や遠足の展開、お塾と呼ばれた寄宿舎での生活に関する記録などを通して、花蹊の歩みを多角的にたどります。写真や文書資料からは、生徒たちの学びと日常の様子も具体的に浮かび上がります。
没後百年という節目にあたり、創立者の志とその歴史的意義にあらためて目を向ける機会となれば幸いです。そして花蹊の精神がこれからも受け継がれ、次代を担う学生たちの未来を照らし続けることを心より願っております。
>>花蹊記念資料館HP https://www.atomi.ac.jp/univ/museum/
>>3/28桜まつり https://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/18173/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
3月28日（土）には構内に47種類約180本の桜の木が並ぶ同キャンパスで「桜まつり」も開催いたしますので、ぜひ合わせてご予定ください。
本年、跡見学園の創立者である跡見花蹊は、没後百年の節目を迎えました。
明治という大きな転換期にあって、花蹊は女子教育の重要性を見据え、自らの信念のもとに教育の道を切り拓きました。学問と芸術を重んじ、人格の陶冶を基盤とするその理念は、建学の精神として今日まで脈々と息づいています。
没後百年という節目にあたり、創立者の志とその歴史的意義にあらためて目を向ける機会となれば幸いです。そして花蹊の精神がこれからも受け継がれ、次代を担う学生たちの未来を照らし続けることを心より願っております。
>>花蹊記念資料館HP https://www.atomi.ac.jp/univ/museum/
>>3/28桜まつり https://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/18173/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/