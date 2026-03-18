現役海外大学生によって立ち上げられた留学支援コミュニティ「みんなの留学部」（代表理事：舩山 貫）は、奈良県・自治体・協賛企業のご支援のもと、全国の高校生を対象とした宿泊型越境学習プログラム「越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026」を2026年7月21日（火）～7月25日（土）に奈良県曽爾村の国立曽爾青少年自然の家にて開催します。

参加者の公募は2026年4月13日 (月)より開始、締め切りは5月17日 (日) を予定しています。

■ 開催の背景・プログラム概要

みんなの留学部がこれまでコミュニティで支援してきた中高生の数は500人を超え、150名を超える運営メンバーが「留学の格差是正」という団体理念を追求し直向きに活動を続けてまいりました。福岡県宗像市の教育委員会と共催で宿泊型国際交流キャンプを開催したり（2026年2月10・11日実施）、東京都運営「SusHi Tech Tokyo 2026」での登壇を控えていたりと、様々な自治体・企業・団体と連携し、活動の幅を広げています。そんな活動の一環として、この度奈良県知事 山下真氏とご縁をいただき、「奈良県後援」事業として「越境キャンプ」を7月21日（火）～7月25日（土）に奈良県曽爾村を舞台に開催することとなりました。本プログラムは、奈良を「学びのフィールド」として活用し、全国の高校生が日本を知り、世界を知り、新しい自分を発見するための越境型キャンプです。奈良という日本の原点を舞台に、全国の高校生と20名を超える海外大生メンター・海外からの留学生が集い、地域×日本×世界を横断する学びを提供することを目的としています。4泊5日の合宿形式で、日本文化や奈良の歴史を学ぶセミナー、海外の視点を取り入れたワークショップや、歴史的遺跡のガイドになりきり、英語で海外からの留学生に向けてプレゼンテーションを行うなど、多彩なプログラムを予定しています。こうした取り組みは、参加者の主体性や創造力を掻き立てられるだけでなく、真の意味での「留学準備」になり得ると考えています。本プログラムを経て「海外に挑戦したい」といった思いが芽生えた方々には、現役海外大生メンターが親身に寄り添い、伴走しながら「留学ロードマップ」を共に描きます。英語学習、エッセイライティング、奨学金の獲得方法など、海外大生自身が高校生の頃に直面した悩みをもとに、実践的なサポートをいたします。合宿形式だからこそ実現できる、出会いと学びの場。ここでしか得られない、特別な機会です。

■ このキャンプの3つの特徴

① 出会い - 多様な「越境者」が一堂に会する

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=vgSoqCe6zoI

海外大学に進学したメンター約20名と4泊5日を共にしながら、全国各地から集まる「海外・英語・留学」に関心を持つ仲間、さらには海外からの留学生とのディスカッションを通じ、教室では得られない実践的な国際交流を体験できます。また、このプログラムで出会う仲間は、まさに「一生の宝」。同じ志を持つ仲間と出会い、これからの人生を共に切磋琢磨していく。そんなかけがえのない出会いが待っています。

② 学び - 世界で対話ができる力を養い、留学への真の意味での第一歩を共に

海外大生メンターとのワークショップから、留学をするための幅広いノウハウが得られます。それに加え、奈良の歴史や日本文化についての専門家セミナー、海外の視点を取り入れた比較文化ワークショップ、留学経験者への個別相談など、「日本を自分の言葉で語れる」力を段階的に育てるプログラムを用意しています。留学後に胸を張って海外の方々と対話できる力を養うことは、本格的に海外大学進学を目指す人にとって貴重な準備になると同時に、海外に少し興味がある人や、同じ志を持つ仲間と濃い時間を過ごしたい人にとっても、刺激と学びに満ちた有意義なキャンプとなるはずです。

③ ワクワク - 今、ここでしかない体験が待っている

曽爾村の大自然の中での野外活動、飛鳥京・藤原京など今夏に世界遺産登録が予定されている遺跡への今しかできない特別ツアー、古都で集結するからこそできるこの夏だけの体験が詰まっています。

■ 開催概要

名称：越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026 in Nara

日程：2026年7月21日（火）～ 7月25日（土）（4泊5日）会場：国立曽爾青少年自然の家（奈良県宇陀郡曽爾村）形式：対面・合宿形式対象：高校1～3年生 約100名（一般公募枠・奈良地元応援枠・四国特別枠）主催：一般社団法人みんなの留学部後援：奈良県、橿原市、高取町、曽爾村 (他自治体後援予定)協力：NPO法人みんなの進路委員会協賛：（随時更新予定）公募開始：2026年4月13日（月）公募締切：2026年5月17日（日）

参加費：無料（交通費・食費は自己負担 ）

（食費は一律10,000 円、交通費は集合場所・解散場所とご自宅の往復）※他費用は全てみんなの留学部が負担いたします。

■ 安心の実績と体制

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E6%9B%BD%E7%88%BE%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E5%AE%B6

みんなの留学部は500名超の中高生支援実績を持ち、150名を超える運営メンバーが活動しています。2026年2月10・11日には福岡県宗像市教育委員会と共催で宿泊型国際交流キャンプを実施し、現役海外大学生・留学生・地域の中高生が三者の視点からディスカッションを行うキャンプを展開し、現場の責任者としてプログラムの安心安全な運営を指揮しました。また、弊団体代表理事 舩山は一般社団法人日本経済団体連合会主催「日本の次世代リーダー養成塾」において3年間職員として勤務し、地方自治体・企業・教育団体をつなぐ組織の要として全国から約150名が参加する教育プログラムを毎年運営してきた実績があります。今回のキャンプも奈良県知事、協力自治体・団体、協賛企業と密な対話を重ねながら企画・準備を進めています。

代表挨拶：舩山 貫

「僕自身海外に10年足があった中で、日々痛感していたのは、『海外』や『留学』の前にまずは『日本人』であるという自覚を持つことが何より大切だということ。日本の歴史や文化に関しての知識、日本人としての誇りがなければ、海外で自信を持って対話することも、真の意味での”グローバルシティズン”になることも出来ないと強く感じております。日本文化について学びを深め、海外に発信できるような取り組みは、留学に挑戦するにあたって必要不可欠な準備であり、それこそが世界の舞台で活躍できる人材の育成につながると考えております。今夏は飛鳥京、藤原京が新たな世界遺産として登録されるかが決まる重要なタイミングです。今後の日本を担う全国の高校生の皆さんに、日本の古都を実際に肌で感じていただきたいと考えています。このプログラムを通じて、「日本を代表して海外に挑戦したい」という想いが、少しでも芽生える高校生が一人でも、二人でも現れるならば、それはまさに ”誉”である。皆さんがこれを機に描く夢を、私たちは全力でサポートします。ここでしかない出会いを求めて。今夏は奈良でお会いしましょう。」

■ プレエントリーについて

今回の「越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026」への参加にご興味をお持ちいただいた方には、下記の開催概要及び募集要項をご確認の上、プレエントリーフォームへのご記入をお願したく存じます。プレエントリーいただいた方は、本エントリー時に優先的にご案内させていただきます。なお、プレエントリーによって、参加が確定するものではありませんので、十分ご留意ください。

【募集要項】

https://newscast.jp/attachments/apH9RRmtXJnu6YOjivO4.pdf

【開催概要】

https://newscast.jp/attachments/x0EI55guJhzCYlNyw2hu.pdf

プレエントリーをご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

【プレエントリーフォーム】

■ オンライン説明会について

https://forms.gle/RNi1w4w1HAHycjGJ6

保護者・参加者向け説明会の参加希望日程についても、あわせてご検討をお願いいたします。オンライン説明会では、キャンプの開催概要、プログラム内容、本キャンプを通じて得られる学び、ならびに応募方法について、運営メンバーがより分かりやすくご説明いたします。説明会終了後、正式な応募フォームをメールにてお送りいたします。キャンプへの参加をご希望の方は、そちらの応募フォームのご提出をもって本応募の完了となりますので、期日までのご対応をお願いいたします。

【保護者・参加者向け説明会開催日時（日本時間）】

・4月18日（土）12:00～13:00・4月19日（日）12:00～13:00・4月22日（水）17:00～18:00・4月27日（月）10:00～11:00・5月2日（土）11:00～12:00・5月3日（日）11:00～12:00・5月5日（火）14:00～15:00・5月8日（金）10:00～11:00

【説明会申し込みフォーム】

■ 一般社団法人みんなの留学部について

https://forms.gle/iMcoRY8iZrvkR6Px5

学生主体で留学・国際交流の機会を広げることを目的として設立された一般社団法人。世界中にいる150人以上の現役海外大生によって運営。支援してきた中高生は500名超。地方自治体・企業・教育団体と連携し、国内外で留学支援・国際交流プログラムを展開しています。私たちは、「情報と機会の格差」を是正し、より多くの若者が等身大の挑戦ができる世の中を創ることで、留学が特権ではなく当たり前の社会の実現に繋がり、その先に日本社会の変革が訪れると信じています。東京都が運営するスタートアップ支援拠点Tokyo Innovation Base（TiB）でのフォーラム開催、地方自治体・大学や語学教育機関との共催イベント、大規模交流会の主催・運営など、実践的な学びや挑戦の機会を全国で企画・提供しています。加えて、地域・学校への「留学出張部」や宿泊型国際交流キャンプ「Global Camp ―宗像から世界へ―」の実施、100名以上が参加するオンラインコミュニティ「留学部Campus」の運営を通じて、全国どの地域からでも等しく情報と機会にアクセスでき、一人ひとりが安心して相談できる環境づくりを進めています。メディアでは、“海外大生だからこそ発信できる生の情報”をモットーとして掲げ、ryupass.com を中心に 380校以上の海外大学情報と100名を超える体験談を掲載したWEBメディアを運営し、体験談ベースの信頼性の高い海外進学情報を提供しています。留学コミュニティ型YouTubeチャンネル『みんなの留学部』では、海外大生の等身大のVlogや現地生活のリアルを発信し、InstagramやXなど多様なSNSでも留学の最新情報を届けています。みんなの留学部は、オンライン・オフライン両面で小中高大学生、そしてアルムナイまでを継続的に支援し、一人ひとりの挑戦を可視化することで、「知る・つながる・行動する・還元する」循環を生み出す仕組みづくりを進めています。今後も、学生自身が主体となって学び、つながるコミュニティを育て、「挑戦の機会」に平等にアクセスできる社会の実現を目指してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Unt30U6kmj0

団体名：

一般社団法人みんなの留学部

代表理事：

舩山 貫

メール：

admin@ryupass.com

お問い合わせフォーム：

https://www.ryupass.com/contact

プレエントリーのQRコード：

https://forms.gle/Pe9ZryhkGpgnxFpT7

キャンプに関する質問QRコード：

https://forms.gle/aZZGspRhvK3boXu19Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DV5qmfSjUgn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/