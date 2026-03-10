本取組では、生乳・牛肉の生産現場における温室効果ガス低減の取組を、農林水産省の実証用算定シートを用いて評価し、その内容を3段階の星で表示した「みえるらべる」によって、消費者へ分かりやすく「見える化」します。

今般の販売実証は、「実証用みえるらべる」を商品やPOPに表示し販売することで、運用上の課題や改善点を確認し、将来的な本格運用に向けた検証を行うものです。

「実証用みえるらべる」

1． 環境負荷低減の取組の「見える化」について

環境負荷低減の取組の「見える化」は、生産段階における温室効果ガス低減の取組について、「温室効果ガス簡易算定シート」により地域の標準的な排出量と比べた削減貢献率を算定し、星の数（等級）で分かりやすく表示する取組です。「見える化」の対象品目は、令和8(2026)年3月時点で米や野菜、茶などの耕種作物24品目です。

（ご参考）環境負荷低減の取組の「⾒える化」とは：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

2． 畜産物の環境負荷低減の取組の「見える化」の概要

対象品目の畜産物への拡大に向けては、令和5年度より「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」における検討を開始し、生産情報（頭数、月齢、飼料、排せつ物処理方法、エネルギー使用量など）に基づき、生乳/枝肉1kg当たりの温室効果ガス排出量及び削減貢献率を算定可能な「温室効果ガス簡易算定シート」の開発を進めてきました。

今般、令和8年1月に開催した同検討会において、同算定シートを活用した「販売実証」の実施に了承が得られたことから、牛乳乳製品及び牛肉に「実証用みえるらべる」を表示し販売を開始することとなりました。

（ご参考）「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」：

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/visual.html

3． 販売実証の取組事例（第1弾）

今回、第1弾として、販売実証を開始する商品及び店舗は次のとおりです。

販売実証を実施する商品及び店舗（第1弾）（PDF:1,927KB）

「タカナシ 環境三ツ星牛乳」タカナシ乳業（株）

販売実証予定期間：令和8年3月25日から

販売実証予定店舗：首都圏を中心とした一部の小売店、コープはまなか、タカナシミルク WEB SHOP、TAKANASHI Milk RESTAURANT（期間限定）、（北海道、関東地方）

「フードプラン 熊本阿蘇すこやか牛乳」らくのうマザーズ

販売実証予定期間：令和8年4月1日から8月31日まで

販売実証予定店舗：コープこうべシーア店など計84店舗（兵庫県、大阪府）

「フレッシュチーズ、ソフトクリーム」（株）石川牧場

販売実証予定期間：令和8年3月10日から

販売実証予定店舗：石川牧場CHEESE FACTORY（道の駅高岡ビタミン館内）（宮崎県）

「サステナブル和牛熟」（株）熟豊ファーム

販売実証予定期間：令和8年3月10日から

販売実証予定店舗：銀閣寺大西 本店、高槻阪急店、川西阪急店、草津店など計18店舗（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県）

「牛肉（交雑牛）」（株）長州牧場

販売実証予定期間：令和8年3月15日から

販売実証予定店舗：サンプラザ三日市駅前店、三宅店、河内長野店、三国ヶ丘東店、北野田店、向陵西店（大阪府）

「くまもと黒毛和牛和王」※（株）チャレンジファーム生産分

販売実証予定期間：令和8年3月20日から

販売実証予定店舗：サンプラザ三日市駅前店、三宅店、河内長野店、三国ヶ丘東店、北野田店、向陵西店（大阪府）

4． 今後の取組方針

今後も本格運用に向けて、生産者や事業者のご協力のもと、畜産物（生乳・牛肉）の「見える化」の販売実証を行い、運用上の課題や改善点を確認してまいります。

畜産物（生乳・牛肉）の環境負荷低減の「見える化」にご関心がある方は下記【お問合せ先】の担当者までお気軽にご連絡ください。

新たなご協力先や商品、販売実証の商品一覧や販売店舗一覧等については、次のリンク先に追加掲載していく方針です。（随時更新）

（ご参考）畜産物の環境負荷低減の取組の「見える化」とは：

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mieruka_chikusan.html

畜産物（生乳・牛肉）のラベル表示に関する運用上のルール等については、引き続き、販売実証の結果や業界・団体へのヒアリング等も踏まえながら、本格運用に向けて検討してまいります。

