ÀÖ¿È¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡ÖUS»º¥Ö¥ì¡¼¥É¥ß¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÉü³è¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò/ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO/°ìÀ¥·òºî¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)~ 2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢US»º¥Ö¥ì¡¼¥É¥ß¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÈÎÇä¤òÁ´Å¹¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¡ÖÇò¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡×¤òÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µí°ìÆ¬¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ô¤Û¤É¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ëè²óÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤òÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<ÈÎÇä´ü´Ö>
2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)~ 2026Ç¯5·î15Æü(¶â)
¢¨¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦¤Ë½ªÆüÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï+220±ß¤Ç¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤âÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£(ÈÎÇä´ü´Ö:Å¹ÊÞÈÎÇä´ü´Ö¤ÈÆ±ÍÍ)
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä
(Ã±ÉÊ)
150g 1,580 ±ß(ÀÇ¹þ)
200g 2,030 ±ß(ÀÇ¹þ)
300g 2,700 ±ß(ÀÇ¹þ)
450g 3,600 ±ß(ÀÇ¹þ)
<ÈÎÇäÅ¹ÊÞ>
¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥ Á´Å¹
