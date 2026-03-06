こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
女性の心とからだの健康について考えるオンラインイベント『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめよう in Mar. 2026』協賛について
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：長瀬 信弥）、以下「日本BD」は、女性の心とからだの健康について考えるイベント
『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめようin Mar. 2026』に協賛いたします。
現代日本における女性の健康推進の必要性とその課題について考えるための取組みを行っているWomen’s Health Action実行委員会（共同代表 帝京大学臨床研究センター⻑、東京大学名誉教授 大須賀穣・一般財団法人日本女性財団 理事長、NPO法人女性医療ネットワーク 理事 対馬ルリ子）は今年10年目を迎えました。同実行委員会が主催するオンラインイベント 『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめよう』が2026年3月8日（日）に今年も開催されます。本イベントへの協賛を決定しましたことと共に、イベント詳細、出演者・登壇者情報が公開となりましたので、ここにお知らせいたします。
告知サイト： https://woman.mynavi.jp/tu/260302_wha/
オフィシャルサイト：https://whasympo.com/
https://watashitachino-healthy.com/
日本BDは、女性の健康課題の解決に向けた啓発の一環として、本イベントにおける TALK7・TALK8 のスポンサーを務めています。
「予防できるがん」である子宮頸がん。しかし、日本では今もなお検診を受けていない女性が半数以上にのぼります。TALK7「“知ること”が未来を守る − 子宮頸がん検診のこれから −」では、“知る・受ける・選ぶ”大切さを、専門家とタレントの対談形式でわかりやすく紹介します。
年齢を問わず多くの方が経験する排尿の悩み。とても身近な健康課題でありながら、恥ずかしさから相談されにくいテーマでもあります。TALK8では、“しかたない”と我慢しがちな排尿の悩みに対し、自分に合ったケアを“選べる”ことを紹介します。ご本人と介助するご家族の仕事・外出・睡眠など 日常生活の質（QOL）向上と自立を後押しします。
『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめようin Mar. 2026』は、女性の健康週間（3月1日〜8日）と国際女性デー（3月8日）にあわせて、3月8日（日）14時よりYouTubeおよびXにて配信を開始します。今回のイベントコンセプトは、「心とからだのリズムを知る、理解する。自分らしく生きるための9つのセッション」と題し、女性や男性含め、幅広い世代の皆さまにぜひ知っていただきたい女性の心とからだの健康課題について、さまざまな角度から考えていきます。
このイベントをきっかけに「正しい知識を身につけて、自分の心やからだに向き合いながら過ごしていけるように」という思いを込めて、多くの女性が悩みを抱える心とからだの課題について、本イベント趣旨に賛同する多彩なゲストのエピソードやお悩みを交えながら、医療ヘルスケアの専門家が解説する分かりやすいトークセッションを配信します。
近年、関心が集まる「月経に関する悩み」、「ホルモンのゆらぎ」、「更年期障害」、「女性のがん（乳がん、子宮頸がんなど）」、「尿に関する悩み」、「片頭痛」など ここでしか視聴できないスペシャルなトークセッションをお送りします。誰もが自分の人生を切り拓く主人公として、明日の自分のために一歩踏み出せる様、イベントを通じて応援していきます。年齢そして性別関係なく、どんな方にも新たな学びをお伝えできるイベントになっていますので、ぜひ配信をご覧下さい。
■イベント開催概要
イベント名称：『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめようin Mar. 2026』
日時：2026年3月8日（日）14:00より配信予定
参加方法： パートナーメディア「マイナビウーマン」YouTube / X 公式アカウントより
配信。どちらからでも無料参加が可能です
配信場所：
マイナビウーマン https://www.youtube.com/channel/UC5uzjiLrqaY66G1oxuFAdUA
https://x.com/mynavi_woman
主催：Women’s Health Action実行委員会
Webサイト：https://woman.mynavi.jp/tu/260302_wha/
協賛： 特別協賛/パナソニック株式会社
一般協賛/アステラス製薬株式会社、大塚製薬株式会社、中外製薬株式会社、
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社、久光製薬株式会社（※五十音順）
後援：内閣府男女共同参画局、厚生労働省、こども家庭庁、経済産業省、（公社）日本産科婦人科学会、（公社）日本産婦人科医会、（一社）東京産婦人科医会、（公社）日本医師会、（公社）日本助産師会、（一社）日本女性医学学会、（公社）日本薬剤師会 、（一社）日本癌治療学会、（公社）日本婦人科腫瘍学会、（一社）日本婦人科がん検診学会、（一社）日本乳癌学会、日本女性ウェルビーイング学会、（公社）全国結核予防婦人団体連絡協議会、（一社）医療政策を提言する女性医師の会、 （公社）女性の健康とメノポーズ協会、（一社）日本家族計画協会 、（一財）日本女性財団、 (特非)女性医療ネットワーク※順不同
■タイムテーブル 3月8日（金）14時より配信開始予定 ※変更の可能性があります
バービー（お笑い芸人）
滝谷美夢（タレント）
加藤夏希（俳優・タレント）
勝恵子（フリーアナウンサー）
ユージ（モデル・タレント・俳優）
井口綾子（タレント）
安藤なつ（お笑い芸人）
大須賀穣医師（Women’s Health Action共同代表、帝京大学臨床研究センター⻑、東京大学名誉教授）
対馬ルリ子医師（Women’s Health Action共同代表、一般財団法人日本女性財団 理事長、女性医療ネットワーク 理事）
池田裕美枝医師（女性医療ネットワーク 理事長、医療法人心鹿会 海と空クリニック京都駅前医院院長）
小川真里子医師（福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授）
山王直子医師（品川ストリングスクリニック 院長）
加藤聖子医師（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野 教授）
坂東裕子医師（筑波大学医学医療系 乳腺内分泌外科学 教授）
田畑務医師（東京女子医科大学 産婦人科学講座教授 講座主任）
三井貴彦医師（山梨大学大学院総合研究部・泌尿器科学講座 教授）
▼プレスリリースのPDFはこちらよりダウンロードいただけます。
https://prap.gigapod.jp/f4b2d89a5449d64068412cfb0dde95ac771565282
※ダウンロード期日：2026-5-6
BD
BD（Becton, Dickinson and Company）は、医療分野での新たな知見を求め、診断や治療の質を向上させることで、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を目指す、世界有数の医療機器・メドテック企業です。患者さんの治療や医療プロセスに関する革新的な技術やサービスを開発することによって、医療の最前線で活躍する人々を支えています。世界で60,000人におよぶBD社員は、次世代の診断・治療法の研究開発の現場で研究者をサポートし、臨床現場における医療従事者の安全性や医療効率を向上するため日々努力をしています。世界のあらゆる国の医療機関とパートナーシップを組み、世界規模の最重要課題に取り組むとともに、顧客である医療機関と緊密に連携することで、医療効果の改善やコスト削減、効率化、安全性の向上、医療アクセスの促進に寄与しています。
BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ⓒ2026 BD. All rights reserved.
