グランプリの座は誰の手に…？

出場者募集！ジャンル不問！世代を問わず誰でも楽しめるパフォーマンス披露を通して、新たなパフォーマーの発掘とシーンの振興を企図します。また、同時開催企画として「キッチンカー総選挙」を開催し、グルメとエンターテインメントが融合した空間を創り上げます！

開催概要

■ 名称全芸オープン2026 栃木大会（同時開催：キッチンカー屋台総選挙2026 in 栃木）■ 日程2026年6月6日 （土）11:00 ~ 19:00 →前日祭2026年6月7日 （日）11:00 ~ 19:00 →審査日■ 会場小山御殿広場（栃木県小山市）〒323-0023 栃木県小山市中央町1-1-1■ 入場料入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：https://www.instagram.com/zengeiopen2026X(旧Twitter)：https://x.com/KKeSZAdgfQ82087こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

応募方法

同時開催！キッチンカー屋台総選挙2026 in 栃木！

### イベントの特徴① 来場者参加型「総選挙」形式来場者の投票によりグランプリおよび各部門賞を決定。"推し"店舗を見つけて応援してみよう！あなたの一票が勝敗を決めるかも！？② 地域参加型コンテンツマルシェ・体験・縁日ブースに加えて、ゆるキャラお披露目企画など、地域住民・ファミリー層も楽しめます！③ 全店舗参加型デジタルクーポン施策当日会場では、クーポンが必ず当たる無料くじ引きができます！ → 公式LINE登録で無料くじ引きができます。LINE公式アカウントはこちら！ → https://lin.ee/0K51lCV

### 本件に関するお問い合わせ先事務局：DotDeli株式会社担当： 原田・田中所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： biz@dotdeli.co.jp

