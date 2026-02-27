IEEE(アイ・トリプルイー)は世界各国の技術専門家が会員として参加しており、さまざまな提言やイベントなどを通じ科学技術の進化へ貢献しています。





職場における生成AIの活用は、奇妙な逆説を生み出しています。2025年後半には、世界中で16％の人々が何らかの形で生成AIを利用したと推定されています。しかし、私たちの多くは、生成AIが業務のどの部分に具体的に付加価値をもたらすのかをまだ模索中であり、同僚がどのように活用しているのかを知らないのが実情です。





生成AIは特にサイバーセキュリティ専門家という一分野の業務に大きな影響を与えています。攻撃を強化する一方で、それらに対抗する新たなツールも提供しているのです。この特性により、生成AIはリスクの源であると同時に、新たな働き方を創出する機会でもあります。





それでは、こうした新たな機会に焦点を当ててみましょう。サイバーセキュリティの専門家の方々に、生成AIが業務の進め方をどのように変えたか伺いました。以下がその回答です。









■生成AIは、ご自身の分野における問題解決のアプローチをどのように変えましたか？

IEEEシニアメンバー エリソン・デ・ラ・クルーズ氏：

研究の観点から申し上げますと、AIによって特定のツールから得られる大量のサイバーセキュリティテレメトリデータを相関分析し、ゼロトラストやクラウドセキュリティアーキテクチャといった取り組みの予備設計を作成することが可能になりました。









■生成AI以前には不可能だったことが、現在では可能になった具体的な事例を教えてください。

IEEEシニアメンバー シュリナート・トゥーベ氏：

数秒で迅速なセキュリティシミュレーションを実行したり、現実的なテストデータを生成したりできます。生成AIが登場する前は、このような設定には膨大なスクリプト作成と専門知識が必要でした。今ではAIモデルに特定のトラフィックパターンや脅威の挙動を模倣するよう指示し、ほぼ瞬時に実用的な結果を得られます。研究とテストの大きな加速剤となっています。









■AIワークフローにおいて、人間の関与が依然として最も重要な領域はどこでしょうか？

IEEEメンバー エレノア・“ネル”・ワトソン：

値の指定、文脈の解釈、そして妥当な出力に見えながら暗黙の規範に反する整合性失敗の発見には、人間が不可欠です。人間の判断こそが、真の推論と洗練されたパターン模倣を区別し、意味のある理解と私が「見掛け倒しの鳴き声」と呼ぶものを区別するのです。









■生成AIに関する人々の誤解を一つ正せるとしたら、何でしょうか？

IEEEシニアメンバー、エリソン・デ・ラ・クルーズ氏：

現在の誤解の一つは、生成AIが専門知識に取って代わると考える点です。AIの価値は依然として、特定の領域の文脈において適切な質問を投げかけ、その結果を推論する私たちの能力にかかっています。









■IEEEについて

IEEEは、世界最大の技術専門家の組織であり、人類に恩恵をもたらす技術の進展に貢献しています。160カ国、40万人以上のエンジニアや技術専門会の会員を擁する公的な慈善団体で、論文誌の発行、国際会議の開催、技術標準化などを行うとともに、諸活動を通じて世界中の工学やその他専門技術職のための信用性の高い「声」として役立っています。

IEEEは、電機・電子工学およびコンピューターサイエンス分野における世界の文献の30％を出版、2,000以上の現行標準を策定し、年間1,800を超える国際会議を開催しています。





詳しくは http://www.ieee.org をご覧ください。