LIXIL、「２０２７年国際園芸博覧会」のブロンズパートナーに参画 暑熱対策プロジェクトへ協賛し、日除けとなる製品を提供
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、2027年3月19日（金）〜9月26日（日）の期間に、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」（以下、GREEN×EXPO 2027）において、暑熱対策プロジェクトのブロンズパートナーに決定しました。
「GREEN×EXPO 2027」は、「幸せを創る明日の風景」をテーマに掲げ、園芸・造園の振興や花と緑との関わりを通じ、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案する、国内では37年ぶりとなる最上位（A1クラス）の国際博覧会です。
LIXILは、「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」をパーパス（存在意義）に掲げ、住宅の外まわり空間を充実させ自然と調和する製品や、公共空間において人が過ごしやすくなる製品を展開しています。
そしてこの度、グリーン社会の実現に向け、自然の力の活用や循環を意識したアクションにより地球規模の課題解決に取り組む「GREEN×EXPO 2027」の理念に深く共感し、ブロンズパートナーとして同博覧会に協賛することを決定しました。
LIXILは、本博覧会の暑熱対策プロジェクトにおけるパートナーとして、これまで培ったLIXIL独自のテクノロジーとデザインによって、人と自然、人と人の間に心地よい調和と新しいコミュニティの形を創造することを目指します。
具体的には、来場者の休憩スペースとして、遮熱効果の高いアルミ屋根構造を採用し、デザイン性も評価されている「SCシリーズ」を公共空間でも活用しやすくした「シェルターSC」と人工木デッキを提供します。自然との共生に向けて猛暑対策が必須となる会期中、「シェルターSC」と人工木デッキを組み合わせることで、熱ストレスを大幅に軽減する空間を提供し、快適で安全な憩いの空間の創出に貢献します。
また、LIXILでは大切な自然を守り限りある資源を未来につなぐため、さまざまな環境配慮素材を開発・展開しています。アルミ新地金のみで製造した場合と比較してCO₂排出量を約50％削減する循環型低炭素アルミ（https://www.lixil.co.jp/lineup/s/premial/）を、LIXIL製品の全てのアルミ※に標準展開しており、「GREEN×EXPO 2027」で提供する製品にも使用されています。さらに、LIXILの人工木デッキの素材には、リサイクルプラスチックを使用していますが、今回提供するデッキの一部には、さらに環境価値の高い、従来再資源化が困難であった廃プラスチックを原材料とする循環型素材（https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/）も活用します。
LIXILは今後も、暮らしの中のあらゆる空間で、人とソトのつながりの可能性を広げ、自然の美しさと力を五感で感じながら、社会と地球のさまざまな課題解決に取り組んでまいります。
※ LIXIL製造のアルミ形材のみ
＜参考情報＞
■GREEN×EXPO 2027 開催概要
名称：２０２７年国際園芸博覧会
開催場所：旧上瀬谷通信施設（神奈川県横浜市）
開催期間：2027年3月19日（金）〜2027年9月26日（日）
HP：https://expo2027yokohama.or.jp/
■LIXIL出展製品概要
シンプルな美しさを追求し、住宅と美しく調和するアルミ屋根構造の「SCシリーズ」を公共空間でも活用しやすくした「シェルターSC」。
アルミを採用した屋根部分は、強度を確保しながら40mmの薄さを実現。雨樋は屋根と柱に内蔵。さらに、ネジ・ボルトなどのパーツは屋根下から見えないよう配慮するなど、細部にわたってノイズレスなフォルムを追求しています。木彫カラーも展開しているので、公園などの景観にも馴染みます。また、遮熱効果の高いアルミ屋根なので、ひさしや雨よけとして快適な公共空間を演出し、人工木デッキと組み合わせることによって、休憩スペースとして活用できます。
リンク：https://www.lixil.co.jp/lineup/exterior/public/s/scforpublic/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
