¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±°°æ °ìÊ¿¡Ë¤Ï¡¢Áá´üÎ¥¿¦¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë½¢¿¦³èÆ°¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë·¿¤Î½¢³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI ¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò¡¢2025Ç¯12·î24Æü¤Ë¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥Æ¥£ ¥Õ¥¡¥Üー¥ì¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡ËÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤ÇÆø¤ï¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢µ¢¾ÊÃæ¤Î³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤¬¤¢¤¨¤Æ¡Ö½¢³è¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¡£ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥µー¥Ó¥¹ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Üー¥ì´ÛÆâ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê500±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lp.ai-talentee.jp/
¢£ÂÎ¸³²ñ¤Î³µÍ×¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹✖︎½¢³è
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤ÇÆø¤ï¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ëÆâ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æµ¢¾ÊÃæ¤Î³ØÀ¸¤ä¡¢¾Íè¤òÌÏº÷¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½¢³è¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆâÄê¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï16¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¸©Æâ´ë¶È¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Üー¥ì´ÛÆâ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê500±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë 10:00 ～ 20:00²ñ¾ì¡§¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥Æ¥£ ¥Õ¥¡¥Üー¥ì¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®²¼·¥ÅÄ165-1¡Ë¤È¤¤á¤¤Î¹¾ì»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁÂÐ¾Ý¡§½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Ã»´ü¡¦¹âÀìÀ¸ÆÃÅµ¡§¥Õ¥¡¥Üー¥ì´ÛÆâ¤Ç»È¤¨¤ë500±ßÊ¬¥®¥Õ¥È¥«ー¥É
¢£ÂÎ¸³²ñ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤ÎÅ¬À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿¦¾ì¤òÁª¤Ó¡¢´ë¶È¤È¿Íºà¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È2021Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¿·µ¬³ØÂ´½¢¿¦¼Ô¤Î½¢¿¦¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï¡¢¹âÂ´¤Ç38.4%¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡Ë¡¢ÂçÂ´¤Ç34.9%¡ÊÆ±2.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÎ¥¿¦¤Ï³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÏ²Èñ¤È¿ÍºàÉÔÂ¤Î°²½¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÂç¼ê»Ö¸þ¡¦ÆâÄê¤¬¥´ー¥ë¤È¤¤¤¦½¢³è¤Îºß¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ø²ÁÃÍ´Ñ¤Ç´ë¶È¤È½ä¤ê¹ç¤¤¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î½¢³è¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤ä¡ÖÂÔ¶ø¾ò·ï¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÈÆ¯¤±¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤´ë¶È¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ä¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://newscast.jp/smart/news/6221832
¢£¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ç´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½¢³è¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡¦³ØÀ¸¤¬16¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¦ÂåÉ½±°°æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤È¤Ï
½¢³è¥é¥¸¥ª¤¬³«È¯¤·¤¿¡È²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë·¿¡É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÂç¼ê»Ö¸þ¡×¡ÖÆâÄê¤¬¥´ー¥ë¡×¤È¤¤¤¦½¢³è¤Îºß¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Ç´ë¶È¤È½ä¤ê¹ç¤¤¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ò·ï¸¡º÷¤ò¤¢¤¨¤ÆÇÓ½ü¤·¡¢´ë¶ÈÌ¾¤âÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÂç¼ê»Ö¸þ¡¦ÆâÄê¥´ー¥ë·¿¡×¤Î½¢³è¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ÈÄêÃå¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª¤È¤Ï
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯1·î¤ËÉÙ»³¸©¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤È´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£ÃÏÊýÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë»ö¶È¤â¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÏÊý²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏÊý³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¤½¤ÎÆÈ¼«À¤«¤é·Ð»º¾Ê¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÎ¾¼´¤ò¶¯¤ß¤ËÅ¸³«¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ªÂåÉ½¡§±°°æ°ìÊ¿½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¾åÈÓÌî20-6ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü»ñËÜ¶â¡§3,500Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡ËHP¡§https://www.shukatsuradio.com/