有限会社パオ・アット・オフィス(本社：千葉県習志野市、代表取締役：村井 誠、以下 Pao＠Office)は、PHP開発環境向けバーコード作成ライブラリ「Barcode.php」のメジャーバージョンアップ版「Barcode.php ver 4.0」(税込22,000円)を2025年12月19日にリリースしました。





本バージョンでは、開発現場から要望の多かった「幅指定描画」機能を新たに搭載。レイアウトに合わせた柔軟なバーコード生成が可能になりました。また、ベクター形式のSVG出力にも対応し、Web・印刷の両用途で高品質なバーコードを提供します。









【製品サイト】

https://www.pao.ac/barcode.php/





【デモ・サンプルサイト】

https://www.pao.ac/~barcode.php/sample/





【製品価格】

価格：1開発ライセンス 22,000円(税込)

※ランタイムライセンスは無償。開発環境にのみライセンスが必要です。





Barcode.phpデモサイトでのバーコード出力





■ Ver 4.0 新機能ハイライト

Ver 4.0では、バーコード描画の柔軟性と品質を大幅に向上させる機能を追加しました。





【1】幅指定描画 draw_by_width 対応

これまでのBarcode.phpでは、バーコードの「最小モジュール幅」を指定して描画していました。この方式は精度面で優れる一方、「帳票の枠に収めたい」「決まった幅で出力したい」といった実務要件への対応が難しいという声がありました。





Ver 4.0で追加された「draw_by_width」メソッドは、バーコード全体の幅を直接指定できます。





// 従来：モジュール幅を指定(最終的な幅は成り行き)

$img = $barcode->draw($code, 2, 50);





// Ver 4.0：全体幅を指定(300ピクセル幅で出力)

$img = $barcode->draw_by_width($code, 300, 50);





帳票設計において「この枠内にバーコードを収めたい」という要件は日常的に発生します。draw_by_width はそうした現場のニーズに直接応える機能です。





【2】FitWidth プロパティ ― 幅優先か精度優先かを選択

幅を指定した場合、「指定幅にピッタリ収める」か「読み取り精度を優先する」かという選択が生じます。Ver 4.0ではFitWidth プロパティでこれを制御できます。





// 幅ピッタリモード(デフォルト)

$barcode->FitWidth = true;

// → 小数点以下のモジュール幅で計算し、指定幅に完全フィット





// 精度優先モード

$barcode->FitWidth = false;

// → 整数ドット単位で描画、指定幅以内に収まる最大サイズ





バーコードは「読めてナンボ」です。高精度スキャナ環境であればFitWidth = trueで問題ありませんが、ハンディターミナルでの読み取りや、インクジェット印刷など滲みが発生しやすい環境では、FitWidth = falseでドット境界を明確にすることで読み取り率が向上するケースがあります。





用途に応じた使い分けを推奨します。





【3】SVG出力対応

Ver 4.0では、PNG等のラスター画像に加え、ベクター形式のSVG出力に対応しました。





$barcode->OutputSVG = true;

$svg = $barcode->draw($code, 2, 50);

// $svg にはSVG形式の文字列が格納される





SVGはベクター形式のため、拡大・縮小しても劣化しません。Webページへの埋め込み、高解像度印刷、レスポンシブデザインなど、幅広い用途で活用できます。





draw_by_width との組み合わせも可能です。





【4】PHP 8.5 対応

最新のPHP 8.5まで動作確認を完了しました。PHP 8.3以降で導入された動的プロパティの禁止にも対応済みです。





PHP 5.6からPHP 8.5まで、幅広いバージョンで動作します。レガシー環境の保守から最新環境での新規開発まで、同一のライブラリで対応可能です。





【5】試用版Docker・VMWare 最新OS・PHP対応

試用版の実行環境を最新OSに刷新しました。

☆Docker版

いずれも docker-compose up -d の1コマンドで環境構築が完了します。

・CentOS Stream 9 + PHP 8.3

・Ubuntu 24.04 LTS + PHP 8.5

・Debian 9 + PHP 5.6(レガシー環境向け)





☆VMWare版：Ubuntu 24.04 LTS + PHP 8.3









■ 3種類のバーコード描画方法 ― 用途に応じた選択

Ver 4.0により、Barcode.phpは3種類の描画方法を提供します。

開発者は用途に応じて最適な方法を選択できます。





3種類のバーコード描画方法





1. 幅ピッタリ優先(小数モジュール)

draw_by_width + FitWidth = true

→ 指定幅に完全フィット。Web表示やレイアウト重視の用途に。





2. 精度優先(整数モジュール)

draw_by_width + FitWidth = false

→ 整数ドットで描画。スキャナ読み取り精度を重視する用途に。





3. 最小ピッチ指定(端から描画)

draw(従来方式)

→ 最小モジュール幅を指定。精度最優先の用途に。









バーコードの用途は多岐にわたります。商品管理、物流、医療、金融...それぞれの現場で求められる品質は異なります。Barcode.phpは、その多様な要件に応えるための選択肢を提供します。









■ Docker試用版 ― 5分で動作確認

Barcode.phpの試用版は、Docker Composeプロジェクトとして提供しています。

以下の手順で、すぐにバーコード出力を体験できます。





1. ZIPファイルをダウンロード・展開

2. ターミナルで展開したフォルダに移動

3. docker-compose up -d を実行

4. ブラウザで http://localhost:8082/ にアクセス





Dockerfileの中身を見れば、PHPの拡張モジュール設定やApache設定の参考にもなります。本番環境構築のヒントとしてもご活用ください。





試用版では、出力バーコードに「SAMPLE」の文字が入りますが、クラス・プロパティ・メソッドの動作確認には支障ありません。ソースコードを自由に参照・変更しながら、Barcode.phpの使い方を把握してください。









■ 対応バーコード一覧

Barcode.phpは、業務で必要とされる主要なバーコードに対応しています。





【1次元バーコード】

・JAN-13 / JAN-8(EAN-13 / EAN-8)

・UPC-A / UPC-E

・Interleaved 2 of 5(ITF)

・Matrix 2 of 5 / NEC 2 of 5(COOP 2 of 5)

・NW-7(CODABAR)

・CODE39 / CODE93 / CODE128

・GS1-128(UCC/EAN-128)

- 標準料金代理収納用バーコード(コンビニバーコード)

- 医療用バーコード

- 食肉標準物流バーコード

・郵便カスタマバーコード

・GS1データバー(RSS)全種





【2次元バーコード】

・QRコード

・DataMatrix(GS1 DataMatrix)

・PDF417









■ Barcode.phpが選ばれる理由

Pao＠Officeは、2002年から開発者向けバーコードツールを提供してきました。

20年以上の実績の中で培われた技術とノウハウがBarcode.phpには凝縮されています。





【精度への徹底したこだわり】

RJS社のバーコード検査機「Model L2000」を使用し、出力バーコードの品質を検証しています。プリンタの特性による滲みへの対応として、黒バー幅の微調整機能も備えています。





【シンプルなAPI設計】

2～3行のコードでバーコードを出力できます。複雑な設定は不要。必要な機能はプロパティで制御できる、直感的なインターフェースです。





【軽量な動作】

数MBのメモリで動作します。Webアプリケーションへの組み込みでも、システムへの負荷は最小限です。





【PDF出力との親和性】

GDライブラリのイメージオブジェクトを返すシンプルな設計により、TCPDFなどのPDFライブラリとの連携が容易です。帳票出力システムへの組み込み実績も豊富です。









■ 動作環境

・PHP 5.6 / PHP 7.x / PHP 8.x(8.5まで動作確認済み)

・GDライブラリが利用可能であること









■ ダウンロード

試用版・マニュアルは製品サイトからダウンロードできます。

https://www.pao.ac/barcode.php/#download









■ 会社概要

社名 ： 有限会社パオ・アット・オフィス(Pao＠Office)

設立日 ： 2001年10月

資本金 ： 1,000万円

代表者名 ： 代表取締役 村井 誠

企業サイト： https://www.pao.ac/

社員数 ： 10名

事業所 ： 本社(千葉県習志野市谷津3-29-2-401)

東京事務所(東京都港区新橋1-8-3 住友新橋ビル7F)

事業内容 ： 1. システム全般に関するコンサルタント(企画・立案)

2. ソフトウエアの設計・製造・販売

3. システム運用サポート

4. ソフトウエア開発支援ツールの開発、および販売





※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。