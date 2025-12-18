渋谷で出会うK-Beautyの未来、韓国小規模事業者20社が集結する「K-BEAUTY TOKYO POPUP」12月19日より開催
韓国小規模企業振興公団（SEMAS）は、2025年12月19日（金）から21日（日）までの3日間、東京・渋谷の「ZeroBase SHIBUYA」にて、韓国の有望なビューティーブランド20社を紹介するポップアップストア「K-BEAUTY TOKYO POPUP」を開催いたします。
本イベントは、韓国で高い技術力と独自の感性を持ちながら、まだ日本で広く知られていない「隠れた名品」を日本の消費者に直接紹介する場となります。会場では多彩な体験ゾーンや来場者イベントが用意されており、どなたでも無料でご観覧・ご体験いただけます。
■ 開催背景：K-Beauty 3.0時代の到来と社会的意義 現在、日本における韓国コスメの人気は、単なるブームを超え「成分」や「ブランドストーリー」を重視する「K-Beauty 3.0」の段階へと進化しています。一方で、優れた製品力を持つ韓国の小規模事業者は、日本市場への参入障壁や現地でのプロモーション機会の確保が課題となっていました。 こうした背景を受け、韓国の公立機関である小規模企業振興公団は、MZ世代を中心としたトレンドの発信地である渋谷にて、次世代を担う20のブランドを厳選し、体験型ポップアップを企画いたしました。
■ 「K-BEAUTY TOKYO POPUP」の主な特徴
厳選された20ブランドのラインナップ: 「Nulli」「OHADA」「jeisia」「BUBBLE MONKEY」など、韓国国内で高い支持を得ているルーキーブランドが一堂に会します。
五感で楽しむ体験型コンテンツ: スノードームをモチーフにした幻想的な空間で、実際に製品を手に取り、ご自身の肌に合うアイテムを試せるセルフ体験ゾーンを設置しています。
来場者限定特典: 渋谷駅から徒歩圏内の「ZeroBase SHIBUYA」にて開催。来場者にはサンプルプレゼントやSNS投稿キャンペーンなど、多彩なプログラムを提供します（※数に限りがございます）。
■ 今後の展望 小規模企業振興公団は、本イベントを通じて日本の消費者のリアルなニーズを収集し、参加ブランドが今後、日本の主要なオンライン・オフライン流通チャネルへ定着できるよう継続的な支援を強化していく予定です。
※株式会社LeeSunHwaは、本プロジェクトのメディア広報支援業務を担当しております。
