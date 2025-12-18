渋谷で出会うK-Beautyの未来、韓国小規模事業者20社が集結する「K-BEAUTY TOKYO POPUP」12月19日より開催

世界的ガールズグループTWICEのSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)がブランドアンバサダーを務めるカラコンシリーズ「SWEET 1 DAY」、全国のドン・キホーテ限定で発売記念キャンペーンを実施！限定カラーも登場！