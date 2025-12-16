¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£³¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç²áµîºÇÄ¹¤Î£²£´Æü´Ö³«ºÅ¡ª¡Ö2026µþ²¦¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×
¡Á£·³¬ÂçºÅ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¡¼¥×¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥Ì¥ì¤Ê¤É8Å¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¼Â±éÈÎÇä¤â¡Á
µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡Á2·î15Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢7³¬ÂçºÅ¾ì¤ò´Þ¤à3¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö2026µþ²¦¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¼«Í³¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¼«Í³¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÉý¹¤¯¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò3²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124631/124631_web_1.png
¢£Keio CHOCOLATE MARKET
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§7³¬ ÂçºÅ¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ¡¡¢¨2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡ýChocolat Voyage ¡Á¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤á¤°¤ë¡¢´ÅÈþ¤ÊÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡¡¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É
¡ü¥¯¥ë¥¤¥¼¥ë¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ¡¡
¡Ö¥¯¥ë¥¤¥¼¥ë ¥®¥â¡¼¥ô¥Ù¥¢¡×¡Ê6Î³Æþ¡Ë2,700±ß
¤¯¤Þ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥®¥â¡¼¥ô¤ò¥À¡¼¥¯¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥®¥ã¥ì ¥ª ¥Õ¥ê¥å¥¤ ¥»¥Ã¥¯¡×¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë2,700±ß
ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¥×¥é¥ê¥Í¡ª¤È¼«Éé¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥ì ¥ª ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ê¤É4¼ï¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£
¡ü¥À¥ë¥·¡¼¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥É ¥À¥ë¥·¡¼¡×¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë1,944±ß
°Û¤Ê¤ëÀ½Ë¡¤È¸¶ÎÁ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤É4¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£
¡ü¥Þ¥ê¥Ù¥ë¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥¢¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å4pc¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë3,400±ß
º£µ¨¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤ò´Þ¤à¤³¤À¤ï¤ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¥ë¥È¤Ê¤É1Î³¤º¤Ä¤Ë¥Ý¥¨¥à¤òÅº¤¨¤¿µÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¡ü¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë
¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¡¼¥ë¡¡¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡¡9¸ÄÆþ¤ê¡×¡Ê¢¨¤ª¼ò»ÈÍÑ¡Ë 4,968±ß
À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤êÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿9¼ï¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124631/124631_web_2.png
¡ýNippon Sweets Palette¡¡¡ÁºÌ¤ê¡¢¤È¤ê¤É¤ê¡£°¦¤¹¤Ù¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó♡¥·¥ç¥³¥é¡Á
¡ü¥Ñ¡¼¥é ¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÌµ²Ö²Ì¤Î¥±¡¼¥¡×¡Ê1¥«¥Ã¥È ¢¨¤ª¼ò»ÈÍÑ¡Ë 486±ß
¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢Ìµ²Ö²Ì¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£
¡üKAGURA ¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö·°¤ë¥¢¥½¡¼¥È Èþ¼ò¥Á¥ç¥³¡×¡Ê6¸ÄÆþ ¢¨¤ª¼ò»ÈÍÑ¡Ë 1,836±ß
¡Ö°Ëº´Èþ¡×¡Ö¹È²µ½÷¡×¡ÖÎ°µå²¦Ä«¡×¤Ê¤É6¼ï¤Î¾ÆÃñ¤äË¢À¹¤ò¥¼¥ê¡¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124631/124631_web_3.png
¡ýHappy Gift Market¡¡¡Á¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤òÍ¶¤¦¡¢¸ÄÀÇÉ¥·¥ç¥³¥é¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡Á
7³¬ÂçºÅ¾ì¤Î°ì³Ñ¤ò¡ÖHappy Gift Market¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¥í¥Õ¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¡¢¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤ÉÍÌ¾¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤½¤í¤¨½¸ÀÑÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Àº¬¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª²ñ·×¤â1¥«½ê¤Ç´°Î»¡£
¡ü¥´¥ó¥Á¥ã¥í¥Õ ¥¢¥ó¥¸¥å¥¸¥å ¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥¸¥å F¡×¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë1,296±ß
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõÌ£¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡üTEA BAR by ¥â¥í¥¾¥Õ
¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ê14¸ÄÆþ ¢¨¤ª¼ò»ÈÍÑ¡Ë1,188±ß
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥¯¡¼¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ÈÃã¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¡£4¼ïÎà¤ÎÃãÍÕ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤äÁÇºà¤òÁª¤Ó³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£
¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥á¥ó¥È´Ì¡Ê¥ß¥Ë¡Ë¡×¡Ê9¸ÄÆþ¡Ë1,080±ß
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ï¤¸¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£²û¤«¤·¤µ¤¬Éº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ë5¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¡Î¼Â±é¡Ï Chocoma Kitchen ¡Áºî¤êÎ©¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Á¡¡
¡ü¥Ñ¡¼¥é¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Öçõ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ê1¸Ä¡Ë1,700±ß
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Î¾Æ¤¥á¥ì¥ó¥²¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¡ü¥¯¥é¥Þ¥¨¥«¥Ì¥ì¡¡¡Ô½éÅÐ¾ì¡Õ
¡Ö¥¯¥é¥Þ¥¨¥«¥Ì¥ì¡×¡Ê1¸Ä¡Ë324±ß
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤è¤¦¡£
¡ü¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼±«¤Î»í
º¸¡§¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥½¥Õ¥È¡×
±¦¡§¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥½¥Õ¥È¡×
¡Ê1¸Ä¡Ë³Æ821±ß
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124631/124631_web_4.png
¡ýSweet Break¡¡¡Á¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì´Ì¡×¤âÃíÌÜ¡Á
¡ü²Í¶õ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¤·¤í¤¤¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹
¡Ö¤·¤í¤¤¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×¡Ê34¸ÄÆþ ¢¨¤ª¼ò»ÈÍÑ¡Ë3,201±ß
¡ü¥³¥í¥ó¥Ð¥ó
¡Ö¥³¥í¥ó¥Ð¥ó ¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë2,160±ß
¡ü¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢
¡ÖÊõÄÍ¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë3,601±ß
¡ý7³¬ÂçºÅ¾ì°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì´Ì¡×¤òÈÎÇä
7³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
1·î23Æü(¶â)¡Á25Æü(Æü)
¡Êº¸¡Ë¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡¥Ê¥Ï¥È¥é¥Ó¥å¥ê¥ó¥È
¡Ö¥à¥Ã¥·¥§¥ë¥·¥ã¡¼¥ì¡Ê³³Ì¡Ë¡×¡Ê85gÆþ¡Ë¡¡1,296±ß
¡Ê±¦¡Ë¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡¥¸¥ã¥ß¡¼¥é
¡Ö¥¢¥º¥é¥¯¥¸¥ã¥ß¡¼¥ë¡ÊÈþ¤·¤¤ÀÄ¡Ë¡×¡Ê9¸ÄÆþ¡Ë¡¡1,728±ß
B1³¬ ¿©ÉÊÆþ¸ý
2·î4Æü(¿å)¡Á15Æü(Æü)
¡ü¥«¥«¥ª¥¥ã¥Ã¥È
¡ÖCACAOCAT´Ì¡¡£±£´¸ÄÆþ Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡¡2,981±ß¡Ò200ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
Âç¿Íµ¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£
©Naoko Takeuchi
¢£AUDREY ´ü´Ö¸ÂÄê POP UP¡¡
¡Á¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÅÐ¾ì¡Á
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§1³¬ ÀµÌÌÆþ¸ý¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ30Ê¬¡¡
¢¨1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï20»þ¤Þ¤Ç¡£2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¡Ê12¸ÄÆþ¡Ë ¡¡2,009±ß
¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥¢¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î5¸ÄÆþ¤ê¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£
¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡ÊS¡Ë¡×¡Ê10¸ÄÆþ¡Ê¥ß¥ë¥¯5¸Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È5¸Ä¡Ë¡¡2,214±ß
¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¡Ê5¸ÄÆþ¡Ë¡¡1,296±ß
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÀäÌ¯¡£
¢£Á´¹ñ½é³«ºÅ ¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡¡
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§B1³¬ on the Corner
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ30Ê¬
¢¨1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï20»þ¤Þ¤Ç¡£2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÉÔÆó²È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ËÅöÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î³Ø¹»¡×¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÔÅ¸³«ÆâÍÆ°ìÎã¡Õ
¡ü¥Ú¥³¤Á¤ã¤óÉ±¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡ª¥Á¥ç¥³¤Ã¤ÈÆæ²ò¤¥³¡¼¥Ê¡¼
¡üÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö½ÐÄ¥¡ª¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×
¡ý¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡×Å¸³«¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã
¡Ö¥Ú¥³¥Ý¥³¥Á¥ç¥³´Ì¡×990±ß
¥Ë¥å¡¼¥ì¥È¥í¤Ê¥Ú¥³¥Ý¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤Ë3¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼£±ËçÆþ¤ê¡£
¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼BOX¡×691±ß
¡Ö¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼(¥Ð¥¿¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É)¡×5¸Ä¤Ë¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¡¼¥ë¤Î¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¡£
¥Ú¥³¥Ý¥³¥Á¥ç¥³¥Ý¡¼¥Á¥®¥Õ¥È1,210±ß
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤¬6Ëç¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡× ³Æ858±ß
ÉÔÆó²È¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Á´12¼ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ÁÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á PEKO¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ê12cm¡ß17cm¡Ë 1,100±ß
¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¤´·ÇºÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤¡ä
ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¤Î°ìÉô²èÁü¤òÅ¾ºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖCACAOCAT´ÌÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡¡
©Naoko Takeuchi
¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²¦¹ñ¡×¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ²èÁü¡¡
©FUJIYA¡¡©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664142
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
