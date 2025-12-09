積水ハウスが安全・安心の技術をビルダーにオープン化業界初の共同建築事業「SI事業」で国内の良質な住宅ストック形成に貢献積水ハウスと大賀建設が2026年1月より事業開始

（左より）



積水ハウス株式会社 代表取締役兼CEO社長執行役員 仲井 嘉浩



大賀建設株式会社 代表取締役社長 須賀 亮

左：SI事業の役割分担 右：SI事業 モデル棟











お互いの強みを融合した共同建築事業

SI事業は、積水ハウスが耐震面において最も重要な部分である「Ｓ（＝スケルトン）」部分の基礎、躯体、接合部を担い、積水ハウスグループの積水ハウス建設が高精度な施工を行います。そして「Ｉ（＝インフィル）」部分の外装や内装、設備はパートナー企業が担い、地域での高い土地仕入れ力・販売力を活かし、地域特性に沿った提案を行うなど地域密着型の顧客対応を可能とします。積水ハウスが提供するのは、基礎・躯体といったハード面に加え、ソフト面では『SI-COLLABORATION』という「商標の提供」や全邸で実施する「許容応力度による構造計算」など積水ハウスの総合力を活かした各種サポートがあります。アルネットホームブランドを展開する大賀建設では、床材は自然素材の無垢床を標準仕様で、お客様の住み心地を第一に考え、設計士とインテリアコーディネーターが自由設計で最適なプランをご提案します。お引渡し後も地域密着のアフターサービス体制を整え、オーナー様にご満足いただけるきめ細かなサポートを提供します。※1 12月9日に発表した大賀建設株式会社、遠州鉄道株式会社の2社を加えて、SI事業のパートナー企業は計10社となります。※2 地震調査研究推進本部地震調査委員会より（2025年1月15日時点）※3 総務省統計局 『平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計』より※4 ４号特例（審査省略制度）: 建築基準法第６条の４に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物（建築基準法第6条第1項 第4号に該当する建築物）において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度。