オンラインセミナー『若手リーダーのための「戦略立案」超入門講座』2025年12月18日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『若手リーダーのための「戦略立案」超入門講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
厳しさが増し続けるビジネス環境の中で、勝ち抜くリーダーに必要なスキルのひとつが戦略立案力です。
本講座では、翌日から使えるフレームを提供し、事業・組織・財務戦略の立案に必要な「知識」「スキル」「ノウハウ」を、事例とグループワークを通じて体得します。
５年後に必要なコンセプチュアルスキルの基礎を今から学ぶことで、ワンランク上の思考を身につけてください。
【開催日】
2025/12/18（木） 9：30～16：00
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室室長
MBA（経営学修士）
小島 健嗣
【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
中堅・リーダー
※20代30代限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定24名様
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2053
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
