経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『“図解”ひと目でわかる！はじめての財務分析入門』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

本講座は、経営幹部や管理職を対象に、初めて財務分析を学ぶ方向けです。

決算書の構造と押さえておくべき考え方やポイントをわかりやすく解説し、数字を経営に活かせるようになるための基礎をお伝えします。

いつも手元において学習できるよう、『図解ひと目でわかる！決算書』（書籍）を進呈します。職種を問わず受講いただけます。

【開催日】
2025/12/09（火）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング　取締役
公認会計士　森下　大

【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
財務分析初心者の経営幹部・管理職
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2077






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■担当者　経営情報室　平野
