日本ジェネリック医薬品市場は、医療費負担軽減の動向と堅調な6.9％の年平均成長率（CAGR）による医薬品需要の変化を背景に、2033年までに222億米ドルに達すると予測されている
日本ジェネリック医薬品市場は2024年に122億米ドルの規模に達し、2033年までに222億米ドルへ成長すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）6.9％を示す見込みである。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品と互換性を持つように設計されており、同一の有効成分、投与量、治療効果を有します。これらの医薬品は研究開発費が低いため、オリジナル医薬品に代わる費用対効果の高い選択肢を提供します。日本における医療費の高騰は、医療費負担の持続可能な解決策としてジェネリック医薬品の採用を促進する政府施策をさらに強化しています。
市場のダイナミクス
高齢化人口の増加
市場拡大の主要なドライバーは、急速に高齢化している日本の慢性疾患の有病率を増加させています。 高齢者は、特に心血管疾患、癌、脳血管疾患などの症状にかかりやすく、長期的な治療ソリューションの需要が高まっています。 推計によると、2050年までに、独立して生活する高齢者の日本人の数は47％増加し、アクセス可能で手頃な価格の薬の需要を強化することが示唆されています。 研究では、2015年から2054年の間に男性と女性の両方の新しいがん症例が大幅に増加すると予測されており、人口動態の変化によってもたらされる医療上の課題が強調されています。
高齢者は頻繁に長期心配を必要とする多数の慢性の条件に直面します。 研究によると、75歳以上の日本人の90％以上が少なくとも1つの慢性疾患を患っており、約80％が複数の状態を同時に管理していることが示されています。 1996年から2017年の間に、慢性心不全、腎臓病、認知症の1日の患者数は、それぞれ38,600人から59,700人、97,700人から188,600人、54,000人から135,500人に大幅に増加し、日本ジェネリック医薬品市場のような費用対効果の高い治療選択肢の必要性が高まっていることを強調しています。
品質保証における課題
費用対効果にもかかわらず、日本ジェネリック医薬品市場は国民の信頼を維持するために厳格な品質基準を遵守しなければなりません。 ジェネリック医薬品のシェア80%を達成するという日本の野心は、時にはメーカーに負担をかけ、時には品質の低下につながることがあります。 小林化工株式会社による2020年のイトラコナゾール汚染など、注目を集めています。 （株）エヌ-ティ-ティ 245人の患者と二つの死亡者のための副作用をもたらした、厳格な品質管理の重要性を強調しています。 同様に、日医工製薬株式会社も同様である。 （株）エヌ-ティ-ティ 国内最大のジェネリック医薬品メーカーである同社は、10年以上にわたる不正な手続きのため、2021年に規制上の停止に直面しました。 これらのケースは、需要の増加と医療コストを削減するための規制圧力が相まって、誤って品質保証努力に挑戦する可能性があることを示しています。
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別
日本ジェネリック医薬品市場セグメントは、予測期間中に最高の成長を経験すると予測されています。 国の医療システム内のコスト削減を促進する政府の政策は、これらの薬の広範な採用を推進しています。 安価で対等な効力を提供して、一般的な規定の薬は決め付けられた薬物へ信頼できる代わりとして医療提供者および患者によってますます好まれ
主要企業のリスト：
主要企業のリスト：