エヌ・エイ・シー・ケア、神奈川県厚木市より 「厚木市特定健康診査等受診勧奨業務委託」を受託
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、神奈川県厚木市が実施する「厚木市特定健康診査等受診勧奨業務委託」を受託したことを2025年11月12日に発表しました。
【実施の背景】
厚木市は神奈川県のほぼ中央に位置し、周囲には6市2町1村が隣接しています。市の西部から北西部にかけては山が連なり、いくつかの小さな山脈があります。東部には、富士五湖の一つ・山中湖を水源とする相模川が南北に流れ、その支流である中津川や小鮎川とともに、河川沿いに平野が広がっています。
2025年10月現在の人口は約22.3万人で、神奈川県内で9番目の規模です。
厚木市の国民健康保険データヘルス計画によると、令和4年度の生活習慣病（がんを除く）にかかる医療費は全体の20.2％となっています。特に腎不全、糖尿病、高血圧、脂質異常症が多くを占めており、これまでに、特定健診の受診勧奨や特定保健指導の利用促進、糖尿病性腎症の重症化予防など、さまざまな対策を実施しています。
令和5年度の特定健診受診率は32.8％で、ここ3年間は32％台で推移しています。厚木市では、特定健診や長寿健康診査の未受診者のうち、受診の可能性が高いと考えられる層に対して個別に受診を促すことで、受診率の向上を目指しています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「生活習慣アドバイスシート」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「生活習慣アドバイスシート」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
過去の健診データのない方に対しては、当該保険者における年代・性別ごとの疾病傾向を分析し、それぞれのセグメントにおける生活習慣病リスクを訴求し健診受診の重要性を伝えられる「受診勧奨シート」を送付することで、健診受診を促します。
【厚木市の取り組み】
特定健診では、受診の可能性が高いと見込まれる対象者を抽出し、意識の傾向やセグメントに応じた個別の受診勧奨通知を送付することで、自発的な受診を促す取り組みを行っています。通知数は再勧奨分も含めて約33,000通を予定しています。
また、長寿健康診査においては、未受診者に対して約6,000通の受診勧奨通知を送付する予定です。
本業務はこれまで外部委託により実施されていますが、エヌ・エイ・シー・ケアでは令和7年度が初の受託となります。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営（R）」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営（R）」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
神奈川県厚木市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 データA&Nサービス部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
