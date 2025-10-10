インドの米精米市場は、自動化技術の進展と収穫後の需要増加によって、2027年には7770万米ドルに達すると予測されている。
インドの米精米市場は着実に成長すると予測されており、2021年の6,450万米ドルから2027年には7,770万米ドルに達すると見込まれています。これは、2022年から2027年の予測期間における年平均成長率（CAGR）が3.1%に達することを意味します。この成長は、消費者の嗜好の変化、食品加工インフラへの投資増加、そしてインドの主要農業地域における最新の米精米技術の導入などが要因となっています。
米はインドの主食であり、米精米業はインドの食品加工業界において重要な役割を果たしています。この業界は現在、デジタル化、農村部における農業機械への投資増加、そして政府主導の農家所得倍増や収穫後の損失削減を目的とした施策によって、近代化が進んでいます。
農業機械の近代化が市場拡大を牽引
インドの米精米業は、労働力への依存を軽減し、加工効率を向上させる自動化精米ソリューションの導入によって、大きな変革期を迎えています。デジタル監視システム、籾殻分離機、多段洗浄装置を備えた最新の精米所が、従来の小規模な精米所を急速に置き換えています。パンジャブ州、ハリヤーナ州、ウッタル・プラデーシュ州、西ベンガル州、アンドラ・プラデーシュ州などの州は、米の生産量が多いため、最新技術の導入において先頭を走っています。
消費者と生産者双方における衛生、食品安全、精米精度の重要性に対する意識の高まりは、精米業者に古い設備を更新するよう促しています。この変化は、製品の品質向上だけでなく、インド産米の国際市場での競争力強化にも繋がっています。
政府の政策と補助金が業界の成長を後押し
インドの農業政策は、米精米業界の発展に大きな影響を与えています。「アータマニルバル・バーラト・アビヤン」の一環として開始された「首相主導マイクロ食品加工企業育成事業（PM-FME）」は、資金援助と研修を通じて、小規模事業者や小規模な精米所を支援しています。また、「農業機械化サブミッション」に基づく補助金は、精米設備、貯蔵施設、輸送システムへの投資を促進しています。
これらの取り組みは、農村部と都市部の食品加工における格差を解消し、中規模都市や小規模都市に半自動および全自動の精米所が普及する一因となっています。国内需要の増加と輸出機会拡大が収益を牽引
精製米、玄米、強化米などの付加価値の高い米製品の消費量増加に伴い、高精度精米技術への需要が高まっています。都市部の消費者からは、粒揃いが均一な精白米や袋入り米への需要が高まっており、精米設備の近代化への投資意欲も高まっています。
さらに、インドは世界最大の米輸出国であり、バスマティ米をはじめとする各種米の需要は世界的に拡大しています。厳しい国際的な品質基準を満たすため、輸出業者らは最新の精米システムへの投資を積極的に行っています。こうした傾向は、大規模な精米事業者の収益を大幅に押し上げるものと予想されます。
小規模精米業者の組織化・近代化の動き
大規模な精米事業は大手企業が主導していますが、中小規模の精米業者も競争力を維持するために、半自動化システムへの移行を加速させています。小規模農家向けの低価格で拡張性に優れたソリューションが市場に登場し、農村部でも質の高い精米サービスへのアクセスが容易になっています。
こうした技術の普及は、より包括的で持続可能な精米産業の生態系を構築し、地域メーカーや機械サプライヤーにとって新たな成長機会を生み出しています。
