【新商品】印刷通販デジタのシール印刷にマスキングシールが登場
シール・ステッカー印刷をはじめ、アクリルグッズやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年9月27日（土）、シール印刷にて「マスキングシール」の取り扱いを開始しました。
印刷通販デジタでは、ミラコート紙、アート紙、上質紙といった定番の紙種から、ホイル金ツヤ、透明PPなど特殊な素材まで幅広く取り扱っています。今回の「マスキングシール」の追加により、合計20種類の豊富な紙種から、用途に合わせたオリジナルシールを作成できるようになりました。
和紙の質感と程よい透け感
マスキングシールは、和紙素材特有の程よい透け感が魅力です。貼った後もきれいに剥がせる再剥離のりを使用しているため、手帳デコレーション、コラージュ、ラッピングなど、気軽に貼り直したいシーンに最適です。また、ボールペンでの筆記や押印も可能で、ラベリングシールとしてもご活用いただけます。
マスキングシールの和紙の質感を実際に確かめたい方は、無料サンプルをご用意しておりますので、ぜひお気軽にご請求ください。
自由なデザイン、選べる納品形態
一般的なテープ状とは異なるシートタイプのマスキングシールで、お客様の多様なニーズに応える自由度の高い制作が可能です。
【納品形態】
4種類の納品形態からお選びいただけます。
・1シートに複数枚
・1枚四角カット
・台紙ごとカット
・四角形裁ち落とし
※詳しくは納品形態についてのページ（https://www.digitaprint.jp/option/deliv）をご確認ください。
また、マスキングシールは、Web上で自由にデザインを作成できる無料のデザインツール「デザインシミュレータ」にも対応しています。デザインソフトをお持ちでない方も、手軽にオリジナルのマスキングシールを作成できます。
＜マスキングシール＞
https://bit.ly/422hrWC
＜マスキングシールのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/46p5ZWf
＜無料サンプル請求＞
https://bit.ly/4mni8ks
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
