AI¤Î´ðÁÃ¡¦ºÇ¿·Æ°¸þ¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¡¡¿·µ¬¹ÖºÂ¥¹¥¿ー¥È¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«»Ï¡ÚWACA¼çºÅ¡Û10·îÅÙÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ
À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£AI¤Î´ðÁÃ¤«¤éºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀ©ºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£»î¸³¤Î¼çºÅ¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¡£2025Ç¯¤Î10·î»î¸³¤Ï9·î30Æü¤¬¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡¢10·î1～31Æü¤¬¼õ¸³´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
https://guga.or.jp/generativeaiexam/
¢§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»î¸³¤Ç¤¹
À¸À®AI¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¶ÈÌ³¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Êý
¼ÒÆâÉ¾²Á¤äÅ¾¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤¤Êý
AI¥ê¥¹¥¯¤äË¡Åª¡¦ÎÑÍýÅªÂ¦ÌÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
À¸À®AI¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢»î¸³·Á¼°¤ä½ÐÂê·¹¸þ¤Î²òÀâ¡¢¥ー¥ïー¥É¤Î³ÎÇ§¡¢¹âÉÑ½Ð¡¦Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»î¸³ÂÐºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¤Ï¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢§³Ø¤Ù¤ë¥¹¥¥ë
✓À¸À®AI¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÍý²ò
✓AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¼Ò²ñ±Æ¶Á
✓AI³èÍÑ¥ê¥Æ¥é¥·ー
✓Ãøºî¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー
✓AI»ö¶È¼Ô¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÍý²ò
✓¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®ÎÏ
✓¶ÈÌ³³èÍÑÊýË¡
https://digitalpr.jp/table_img/2934/118042/118042_web_1.png
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Áµ¿±þÅú¤Î3Éô¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñ³Ê»î¸³¤ò³Ø½¬¤¹¤ëÊýË¡¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö»Õ
¹õÀ¥ ¹§Çî¡Ê¤¯¤í¤»¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë»á
¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë½¾»ö¡£
À½ÉÊ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äµ»½Ñ¹Ö½¬¤Î¹Ö»Õ·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢µ»½Ñ±Ä¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ³èÆ°¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î»Ù±ç¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¡£
³«È¯¡¦¶µ°é¡¦±Ä¶È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢µ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡
Email:seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/188063
»î¸³¤Î¾ÜºÙ
https://guga.or.jp/generativeaiexam/
GUGA
https://guga.or.jp/
AI¤Î´ðÁÃ¤«¤éºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀ©ºî¤Þ¤Ç³Ø½¬¤·¡¢½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¡¦¾º¿Ê¡¦¼õÃí¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¾å¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤â¤¢¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/188063
¢£¹ÖºÂ³µÍ×
¢£¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
