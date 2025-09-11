カウンターポイントリサーチによるApple Snack Packレポート発表
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月10日】
カウンターポイントリサーチは、過去2ヶ月間に発表された主要なAppleのテーマとセグメントを網羅しているレポートを公開しました。
主な項目
・Huawei、2025年第2四半期のスマートウォッチ出荷台数で初めてAppleを上回る
・Apple Watch、2015年以降の累計売上高が1,000億ドルを突破
・世界のリファービッシュ品の伸びが鈍化、iPhoneが新興市場の好調を牽引
・インドからのスマートフォン輸出台数が2025年上半期に前年比35%増、米国へのiPhone出荷急増が寄与
・Apple AirPodsの累計売上高、2026年に1,000億ドルを突破へ
・TWS市場は成熟期へ。CounterpointはAirPodsの成長を2027年に予測
・2025年第2四半期の米国スマートフォン販売台数は9%増。 iPhoneのセルスルーはiPhone 16eの売上により10%増加
・2007年第2四半期の初代iPhone発売以来、Appleの製品カテゴリー別売上高は四半期ごとに推移
・世界のスマートフォン売上高は過去最高の1,000億ドルを突破。iPhoneはシェア43%で過去最高を記録
・2025年第2四半期、世界のPC出荷台数の成長が加速。Apple（およびLenovo、ASUS）が市場を凌駕
・カウンターポイントリサーチのAppleユーザー調査結果：iPhone Proユーザーと逆普及曲線
ご興味がございましたら、こちらより申し込みください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/apple-snack-pack-report/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
