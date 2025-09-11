数値×心理分析で顧客を動かす　データマーケティングの基礎を身に付ける2日間講座【3大特典付き】



当てずっぽうではなく、数字と戦略で顧客を動かす方法を体系的に学んでみませんか？一般社団法人ウェブ解析士協会は、データマーケティングを実践的に学ぶ2日間の講座「顧客起点AIマーケティング実践の手法」を2025年9・10月に開催します。顧客の心理や体験にフォーカスし、自社商品・サービスを通して価値を得てもらうまでのストーリーを再現し自動化できるようになる2日間の講座です。

2025年9月25日（木）・10月2日（木）19～21時 【エキスパート講座】顧客起点AIマーケティング実践の手法 ～データと顧客インサイトから心を動かすマーケティングを構築する～▼詳細・申し込み■講座概要強力なフレームワークで、あなたの思考をアップデートするもう、「データに振り回される」のは終わりにしませんか？ ウェブマーケティングは、運やセンスだけで取り組むものではありません。本講座の核心は、ロジック（データ）とエモーション（顧客心理）を掛け合わせる、再現性の高いマーケティング手法です。データ分析で「何が起きているか」を客観的に捉え、顧客心理で「なぜ、そうなるのか」という本質を射抜く。この両輪を回すことで、あなたの施策は「当てずっぽう」から「必然」に変わります。小手先のテクニックではありません。あらゆるビジネスに応用可能な「考える型」を、ワークを通じてあなたの血肉にします。ビジネスモデルを起点としたファネル設計OODAループ思考による高速改善サイクル俯瞰分析と深掘り分析による課題特定ペルソナ＆カスタマージャーニーマップ作成顧客心理に基づくストーリー構築この講座を終えるとき、あなたは単なるデータ分析者から、数字と戦略で顧客を動かすマーケターへと変貌を遂げているでしょう。https://digitalpr.jp/table_img/2934/117439/117439_web_1.png■3大特典







【特典1】PDF資料『顧客心理大全』ウェブで本当に使える心理テクニック30選から、購買を促すコンテンツアイデアまで。私が有料で提供する「顧客を動かす設計図」の全てを凝縮しました。【特典2】限定動画『副業で時間単価を上げるための最短ロードマップ』私自身が6ヶ月で達成した経験を元に、高単価デジタルマーケターになるための具体的なステップを解説します。【特典3】60分の個別コンサルティングあなたの案件相談、キャリアアップ、単価交渉まで。講座で得た知識をあなたの現実にどう活用するか、マンツーマンで徹底的にサポートします。過去の参加者の声（一部抜粋）マーケティングを実際に行う中での迷いや悩みにリーチする内容でした。実務でもこうやればうまくいくかも、と思える部分がありましたぼんやり必要だと思っていたものを明確化するまでの行程が、非常に使いやすく、分かりやすかったです網羅的に学べるだけでなく具体にまで落としてくれているので、本当に実践しやすいと感じました▼この講座は、以下のような方に最適ですLINEやMAツールを導入済みのマーケティング担当者・ツールの機能は一通り分かるが、成果につながるシナリオが描けないと感じている方・感覚的な運用から脱却し、データに基づいた改善サイクルを回したい方事業会社のデジタルマーケティング担当者・広告運用やSEOだけでなく、顧客育成（ナーチャリング）まで一気通貫で担当したい方・LTV向上という、より経営に近い視点でのマーケティングスキルを身に付けたい方マーケティングチームのマネージャー・責任者・チームのMA活用レベルを底上げし、組織として成果を出せる体制を築きたい方・マーケティング投資のROIを経営陣に明確に説明し、予算を獲得したい方経営者・コンサルタント・フリーランスの方・顧客との継続的な関係を築き、安定した事業成長の仕組みを構築したい方・自身のマーケティング支援の価値をさらに高めたい方■講座内容DAY1（9月25日）戦略を制する：エモーショナルドリブン・データマーケティングを構築する5つのフレームワークデータを制する：マーケティングファネル設計とサイトの課題を特定するデータ分析手法DAY2（8月28日）エモーショナルを制する：ペルソナ設計と顧客心理を動かすトリガーと施策設計手法改善プロセスを制する：エモーショナルドリブン・データマーケティングを改善し続けるOODAループ推進手法■講師馬場 晃（ばば あきら）外資系コンサルティングファーム マーケティングコンサルタント外資系代理店、ソフトウェア企業での勤務。日本を代表する医療機器メーカーや自動車メーカーなどに対し、デジタルを活用したマーケティング戦略の立案や実行を担当。全体のマーケティングKPI策定からペルソナ設計、カスタマージャーニー策定を起点にマーケティング戦略や営業戦略を立てた。主催一般社団法人ウェブ解析士協会 エキスパート委員会（担当：佐々木）

■ウェブ解析士協会とは

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンク講座詳細https://membership.waca.or.jp/course/seminar-expert/52627/申し込みページhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/189154ウェブ解析士Q&Ahttps://www.waca.or.jp/faq/study/