数値×心理分析で顧客を動かす データマーケティングの基礎を身に付ける2日間講座【3大特典付き】
2025年9月25日（木）・10月2日（木）19～21時 【エキスパート講座】顧客起点AIマーケティング実践の手法 ～データと顧客インサイトから心を動かすマーケティングを構築する～
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189154
■講座概要
強力なフレームワークで、あなたの思考をアップデートする
もう、「データに振り回される」のは終わりにしませんか？ ウェブマーケティングは、運やセンスだけで取り組むものではありません。
本講座の核心は、ロジック（データ）とエモーション（顧客心理）を掛け合わせる、再現性の高いマーケティング手法です。
データ分析で「何が起きているか」を客観的に捉え、顧客心理で「なぜ、そうなるのか」という本質を射抜く。この両輪を回すことで、あなたの施策は「当てずっぽう」から「必然」に変わります。
小手先のテクニックではありません。あらゆるビジネスに応用可能な「考える型」を、ワークを通じてあなたの血肉にします。
ビジネスモデルを起点としたファネル設計
OODAループ思考による高速改善サイクル
俯瞰分析と深掘り分析による課題特定
ペルソナ＆カスタマージャーニーマップ作成
顧客心理に基づくストーリー構築
この講座を終えるとき、あなたは単なるデータ分析者から、数字と戦略で顧客を動かすマーケターへと変貌を遂げているでしょう。
■3大特典
【特典1】PDF資料『顧客心理大全』
ウェブで本当に使える心理テクニック30選から、購買を促すコンテンツアイデアまで。私が有料で提供する「顧客を動かす設計図」の全てを凝縮しました。
【特典2】限定動画『副業で時間単価を上げるための最短ロードマップ』
私自身が6ヶ月で達成した経験を元に、高単価デジタルマーケターになるための具体的なステップを解説します。
【特典3】60分の個別コンサルティング
あなたの案件相談、キャリアアップ、単価交渉まで。講座で得た知識をあなたの現実にどう活用するか、マンツーマンで徹底的にサポートします。
過去の参加者の声（一部抜粋）
マーケティングを実際に行う中での迷いや悩みにリーチする内容でした。実務でもこうやればうまくいくかも、と思える部分がありました
ぼんやり必要だと思っていたものを明確化するまでの行程が、非常に使いやすく、分かりやすかったです
網羅的に学べるだけでなく具体にまで落としてくれているので、本当に実践しやすいと感じました
▼この講座は、以下のような方に最適です
LINEやMAツールを導入済みのマーケティング担当者
・ツールの機能は一通り分かるが、成果につながるシナリオが描けないと感じている方
・感覚的な運用から脱却し、データに基づいた改善サイクルを回したい方
事業会社のデジタルマーケティング担当者
・広告運用やSEOだけでなく、顧客育成（ナーチャリング）まで一気通貫で担当したい方
・LTV向上という、より経営に近い視点でのマーケティングスキルを身に付けたい方
マーケティングチームのマネージャー・責任者
・チームのMA活用レベルを底上げし、組織として成果を出せる体制を築きたい方
・マーケティング投資のROIを経営陣に明確に説明し、予算を獲得したい方
経営者・コンサルタント・フリーランスの方
・顧客との継続的な関係を築き、安定した事業成長の仕組みを構築したい方
・自身のマーケティング支援の価値をさらに高めたい方
■講座内容
DAY1（9月25日）
戦略を制する：エモーショナルドリブン・データマーケティングを構築する5つのフレームワーク
データを制する：マーケティングファネル設計とサイトの課題を特定するデータ分析手法
DAY2（8月28日）
エモーショナルを制する：ペルソナ設計と顧客心理を動かすトリガーと施策設計手法
改善プロセスを制する：エモーショナルドリブン・データマーケティングを改善し続けるOODAループ推進手法
■講師
馬場 晃（ばば あきら）
外資系コンサルティングファーム マーケティングコンサルタント
外資系代理店、ソフトウェア企業での勤務。日本を代表する医療機器メーカーや自動車メーカーなどに対し、デジタルを活用したマーケティング戦略の立案や実行を担当。全体のマーケティングKPI策定からペルソナ設計、カスタマージャーニー策定を起点にマーケティング戦略や営業戦略を立てた。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会 エキスパート委員会（担当：佐々木）
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
講座詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-expert/52627/
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189154
https://www.waca.or.jp/faq/study/
当てずっぽうではなく、数字と戦略で顧客を動かす方法を体系的に学んでみませんか？
■ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
