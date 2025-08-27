ベトナムの自動車金融市場は2024年の115億米ドルから2033年には333億米ドルに急成長し、12.55%の堅調な年平均成長率（CAGR）を記録すると予測
ベトナムの自動車金融市場は、消費者の自動車需要の高まり、政府の好ましい政策、そして国内金融サービスの急速な拡大に牽引され、大幅な成長が見込まれています。最新の市場調査によると、この業界は2024年に115億米ドルと評価され、2033年には333億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は12.55%となります。
ベトナムにおける自動車金融需要の高まり
ベトナムの自動車業界は、目覚ましい変革期を迎えています。可処分所得の増加、都市化、そして中間層人口の増加に伴い、自動車の所有はますます身近なものとなっています。消費者は、自家用車および商用車への高まる需要に応えるため、ローン、リース、分割払いなどの自動車金融オプションを活用しています。金融機関は、より幅広い革新的な商品を提供することで、多様な消費者ニーズに対応し、市場浸透を強化しています。
政府の取り組みと政策支援が成長を牽引
ベトナム政府は、自動車販売と金融包摂の両方を促進するための支援策を実施してきました。減税や低金利ローン制度といった自動車購入へのインセンティブは、消費者が現金ではなくローンを利用することを促しています。さらに、銀行・非銀行金融セクターにおける規制改革により、融資へのアクセスが容易になり、自動車ローンサービスの拡大に大きく貢献しています。
技術の進歩とデジタルファイナンスプラットフォーム
自動車ローンにおけるデジタルプラットフォームの導入は、市場の成長を加速させています。フィンテックの革新により、消費者はオンラインで自動車ローンを申請し、分割払いの返済額を計算し、迅速かつ効率的に承認を受けることができます。この傾向は、デジタルファーストのソリューションを好む、テクノロジーに精通した若い世代の購入者の間で特に顕著です。金融機関は、融資プロセスを合理化し、顧客体験を向上させるAIを活用した信用スコアリングやモバイルアプリへの投資を増やしています。
ベトナム自動車金融市場における主要企業
VIB（ベトナム国際銀行）
テクコムバンク
VPバンク
MBバンク
トヨタファイナンシャルサービス・ベトナム
ベトナム投資開発銀行
サコムバンク
HDセゾンファイナンスカンパニー
FEクレジット
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要：
ファイナンス形態別
リース
オペレーティングリース
ファイナンスリース
ローン
直接融資
間接融資
期間別
短期融資
中期融資
長期融資
車種別
二輪車
三輪車
四輪車
小型商用車（LCV）
大型商用車（HCV）
車両用途別
自家用車
商用車
大型車
駆動方式別
内燃機関（ICE）
電気自動車
所有形態別
新車
中古車
サービスプロバイダー別
銀行
ノンバンク金融会社（NBFC）
OEM
その他（信用組合）
末日別ユーザー
個人
法人
地域別の洞察と成長機会
ハノイやホーチミン市といった大都市圏は自動車金融の大きなシェアを占めていますが、ベトナム北部および中部の新興都市は新たな成長機会を提供しています。これらの地域における金融へのアクセスの拡大と自動車需要の高まりは、市場拡大に大きく貢献すると予想されます。さらに、トラックやバンを含む商用車セグメントでは、ベトナムにおけるeコマースと物流産業の拡大により、金融利用が増加しています。
