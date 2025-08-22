世界の航空機照明市場：規模、シェア、成長分析 2032
航空機照明システムは、乗客の快適性、航空機の安全性、運航効率、そして規制遵守の確保において重要な役割を果たしています。航空機内装の近代化、高度な航法システム、軽量LEDソリューションへの需要の高まりを受け、世界の航空機照明市場は力強い成長を遂げています。民間航空部門と軍事航空部門の両方で、効率性、視認性、そして美観を向上させる革新的な照明技術の導入が進んでいます。
市場概要
規模は、2023年には8億9,990万米ドルと推定され、 2024年の9億8,269万米ドルから2032年には21億6,980万米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2025～2032年）中、年平均成長率（CAGR） 9.2%で成長が見込まれます。この成長は、航空機の納入数の増加、LEDシステムの技術進歩、そして客室内体験の向上に対する需要によって牽引されています。
この市場拡大の原動力は以下のとおりです。
航空機生産の増加：商業航空と航空機の近代化の世界的な成長。
LED の採用:従来の照明システムに比べて燃料効率が高く、動作寿命が長い。
乗客体験の重視:快適性と美観を向上させる室内照明の革新。
軍用航空の需要:安全および戦術的運用のための高度な照明ソリューション。
アフターマーケットサービス:照明の改造や交換のニーズが高まっています。
市場セグメンテーション
出典別
導かれた
蛍光
航空機の種類別
商業航空
軍用航空
ビジネスジェットと一般航空
ヘリコプター
ライトの種類別
室内灯
外装ライト
エンドユーザー別
OEM
アフターマーケット
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
市場の主要プレーヤー
ハネウェルインターナショナル株式会社
ロックウェル・コリンズ社
ディール財団
ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション
コブハム株式会社
STGエアロスペースリミテッド
オックスリー デベロップメント カンパニー リミテッド
アストロニクス株式会社
地域別インサイト
北米:民間航空機の生産量が多く、軍用機が充実しており、大手 OEM の存在により市場を独占しています。
欧州:次世代航空機と LED および軽量照明システムの進歩に対する需要が堅調です。
アジア太平洋地域:航空旅行の拡大、防衛予算の増加、中国とインドにおける航空機群の増加により、最も急速に成長している地域。
ラテンアメリカ:航空機近代化プログラムを強化し、地域の接続性に重点を置きます。
中東およびアフリカ:航空インフラと軍事航空プログラムへの多額の投資。
課題と機会
課題
設置および改修コストが高い。
厳格な航空安全および規制遵守。
LED と比較すると、特定の照明技術の寿命は限られています。
機会
エネルギー効率の高い LED 照明システムの需要が高まっています。
航空機の納入と近代化プロジェクトの増加。
国防予算の拡大により、軍用航空機の照明の採用が促進されます。
スマートでムードベースのキャビン照明ソリューションの開発。
