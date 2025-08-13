世界の核酸単離および精製市場は、2031年までに55.1億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.2％で成長すると予測されていま

世界の核酸単離および精製市場は、2031年までに55.1億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.2％で成長すると予測されていま